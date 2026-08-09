בבלי
שכונת אחיסמך בלוד

נסיון מעצר נוסף: עשרות תושבים הקיפו בריקודים את הניידת

שוטרי תחנת לוד עיכבו בשעות הבוקר המוקדמות בחור ישיבה בשכונת אחיסמך, ובבדיקה נמצא כי הוא רשום כעריק • עשרות תושבים ובחורי ישיבות הוזעקו למקום • זמן קצר לפני הגעת המשטרה הצבאית שוחרר הבחור, והמתפללים פרצו בשמחה

המוני המפגינים במחאה לפנות בוקר בלוד
המוני המפגינים במחאה לפנות בוקר בלוד| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

בשעות הבוקר המוקדמות של היום (יום ראשון) התפתח מצב מתוח בשכונת אחיסמך החרדית בלוד, לאחר שבחור ישיבה עוכב בידי שוטרי תחנת לוד בעקבות תלונה על רעש.

מה שהחל כעיכוב משטרתי שגרתי הפך למורכב יותר כאשר בבדיקת פרטי הבחור במערכות המשטרה התברר כי הוא רשום במעמד של . בעקבות הממצא החליטו השוטרים לזמן את על מנת להעביר את הבחור לידיהם.

כאשר נודע הדבר לתושבי השכונה, בסביבות השעה 05:30 לפנות בוקר, הופצו קריאות דרך מערכות ההתרעה המקומיות לבחורי ישיבות ותושבים להגיע למקום. תוך זמן קצר התכנסו במקום עשרות אנשים שביקשו למנוע את העברת בחור הישיבה לידי הצבא.

ההמונים בשירה וריקודים לאחר שחרור הבחור
ההמונים בשירה וריקודים לאחר שחרור הבחור| צילום: צילום: לפי סעף 27א

בעוד המשטרה הצבאית כבר הייתה בדרכה לאזור והבחור המשיך להיות מוחזק בידי שוטרי המשטרה, חל תפנית בהתפתחויות. דקות ספורות טרם הגעת נציגי הצבא, הבחור שוחרר בידי השוטרים ולא הועבר לטיפול הצבא.

עם היוודע השחרור, פרצו המתכנסים במקום בשירה ובריקודים והודו על סיום האירוע בשלום. הבחור חזר לביתו, והקהל התפזר בשמחה.

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