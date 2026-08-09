בשעות הבוקר המוקדמות של היום (יום ראשון) התפתח מצב מתוח בשכונת אחיסמך החרדית בלוד, לאחר שבחור ישיבה עוכב בידי שוטרי תחנת לוד בעקבות תלונה על רעש.

מה שהחל כעיכוב משטרתי שגרתי הפך למורכב יותר כאשר בבדיקת פרטי הבחור במערכות המשטרה התברר כי הוא רשום במעמד של עריק. בעקבות הממצא החליטו השוטרים לזמן את המשטרה הצבאית על מנת להעביר את הבחור לידיהם.

כאשר נודע הדבר לתושבי השכונה, בסביבות השעה 05:30 לפנות בוקר, הופצו קריאות דרך מערכות ההתרעה המקומיות לבחורי ישיבות ותושבים להגיע למקום. תוך זמן קצר התכנסו במקום עשרות אנשים שביקשו למנוע את העברת בחור הישיבה לידי הצבא.