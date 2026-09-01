הגר"ד לנדו ( צילום: מאיר זלזניק ודניאל נפוסי )

בסמוך לכניסת ימי הרחמים והסליחות, פרסמו גדולי התורה הליטאיים מכתב המופנה לכלל ציבור שומרי התורה והמצוות. בראש החותמים עומדים מרן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו ומרן ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש.

המכתב, הנושא את הכותרת "זוחלים ורועדים מיום בואך", מתייחס בחומרה לתופעה שהתפשטה בשנים האחרונות של קיום אירועי סליחות המלווים בכלי נגינה. בפתח המכתב, המתוארך "ערב ימי הדין תשפ"ו", מציינים גדולי ישראל את הבעיה: "באחרונה החלה תופעה בלתי ראויה שעורכים 'אירועי סליחות' עם כלי זמר. אירועי סליחות אלו מנוגדים לכל מעלת ימי הסליחות שתיקנו חז"ל לתשובה וחרטה וחשבון הנפש, להיטהר ולהתקדש לקראת ימי הדין הבאים עלינו לטובה, ולזכות להכתב ולהחתם לחיים טובים ולשלום". גדולי התורה מבהירים את חומרת הדבר: "וחלילה להפוך מושג נעלה ומקודש שתיקנו חז"ל, לאירוע של בילוי ומופע מוזיקאלי, מלבד פרצות חמורות בקדושה ובצניעות המתלווים לאירועים אלו".

המכתב המלא

במכתב מובאות הנחיות מפורשות לציבור ולמנהיגיו: "לפיכך הננו להצטרף ולחזק את אשר עוררו גדולי ישראל זצ"ל ושליט"א, שלא להשתתף חס ושלום באירועים שכאלו".

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גדולי התורה פונים גם לגורמים ציבוריים ועירוניים בקריאה ברורה: "לא לתמוך ולממן אירועים אלו ע"י הרשויות או בכל צורה שהיא". כמו כן נקבעת הלכה ברורה לגבי מקומות קדושים: "ובוודאי שלא לקיים אירועים שכאלו במקדשי ה', מקדש מעט, בתי כנסיות ובתי מדרשות. וכמו"כ אין לקיים תפילות והלל בליווי כלי זמר".

בסיום המכתב מברכים גדולי ישראל את הציבור: "והשי"ת ירוממנו למעלה למעלה לדבוק במסורת אבות, ויכתבנו ויחתמנו לחיים טובים".