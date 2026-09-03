במוסדות החינוך "אוהלי אברהם" שבשכונת קריית הרצוג בבני ברק התקיים מעמד סליחות מיוחד, בהשתתפות מאות תלמידי המוסדות. את המעמד עמד בראשו הגאון הגדול רבי משה חזקיהו , ראש המוסדות והמרא דאתרא של השכונה, ולצדו השתתף הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון , רב העיר בני ברק.

הגאונים הגדולים נשאו דברי התעוררות והדריכו את הילדים בעניין מעלת ימי הרחמים והסליחות, ועל החשיבות הרבה שבהכנה רוחנית נכונה לקראת ימי הדין הקרבים ובאים.

במעמד נכחו גם סגן ראש העיר בני ברק ומחזיק תיק החינוך, הרב שלמה אלחרר, רמ"ט הלשכה ראובן שארהבני, מנהל מחלקת החינוך שמואל דדון, לצד אישי ציבור ומנהלי המוסדות – הרב מאיר חזקיהו והרב שמעון חזקיהו.

נציגי העירייה והסגנים שנכחו במקום הביעו את הערכתם למוסדות, שהפכו לדבריהם למרכז משמעותי עבור תושבי קריית הרצוג והסביבה, ועמדו על הפעילות החינוכית והקהילתית הרחבה המתנהלת במקום.

עיקר המעמד היה השתתפותם של מאות ילדי המוסדות, שהתאספו יחדיו ואמרו את סדר הסליחות בהתעוררות ובכוונה רבה, במסגרת ההכנה הרוחנית לקראת ראש השנה וימי הדין.

לאחר סיום הסליחות והדברים שנשמעו, חולקו לילדים ארטיקים כביטוי לשמחה ולחיבה, והילדים יצאו מהמעמד בהתרוממות רוח לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה.