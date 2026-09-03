בבלי
הכנה לימים הנוראים בבני ברק

מאות ילדים אמרו סליחות במוסדות "אוהלי אברהם" בקריית הרצוג

מעמד מרומם התקיים במוסדות החינוך בשכונה, בהשתתפות הגאון רבי משה חזקיהו ראש המוסדות והמרא דאתרא, והגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר בני ברק • הילדים קיבלו ארטיקים בסיום

(צילום: דוד קשת)

במוסדות החינוך "אוהלי אברהם" שבשכונת קריית הרצוג ב התקיים מעמד סליחות מיוחד, בהשתתפות מאות תלמידי המוסדות. את המעמד עמד בראשו הגאון הגדול רבי משה חזקיהו , ראש המוסדות והמרא דאתרא של השכונה, ולצדו השתתף הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון , רב העיר בני ברק.

הגאונים הגדולים נשאו דברי התעוררות והדריכו את הילדים בעניין מעלת ימי הרחמים והסליחות, ועל החשיבות הרבה שבהכנה רוחנית נכונה לקראת ימי הדין הקרבים ובאים.

במעמד נכחו גם סגן ראש העיר בני ברק ומחזיק תיק החינוך, הרב שלמה אלחרר, רמ"ט הלשכה ראובן שארהבני, מנהל מחלקת החינוך שמואל דדון, לצד אישי ציבור ומנהלי המוסדות – הרב מאיר חזקיהו והרב שמעון חזקיהו.

נציגי העירייה והסגנים שנכחו במקום הביעו את הערכתם למוסדות, שהפכו לדבריהם למרכז משמעותי עבור תושבי קריית הרצוג והסביבה, ועמדו על הפעילות החינוכית והקהילתית הרחבה המתנהלת במקום.

עיקר המעמד היה השתתפותם של מאות ילדי המוסדות, שהתאספו יחדיו ואמרו את סדר הסליחות בהתעוררות ובכוונה רבה, במסגרת ההכנה הרוחנית לקראת ראש השנה וימי הדין.

לאחר סיום הסליחות והדברים שנשמעו, חולקו לילדים ארטיקים כביטוי לשמחה ולחיבה, והילדים יצאו מהמעמד בהתרוממות רוח לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה.

(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
בני ברקסליחותקריית הרצוגבבלימוסדות אוהלי אברהם

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר