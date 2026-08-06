האלפים האוסטרים ( ישראל גראדווהל )

בכל שנה מחדש, בעיקר בתקופות החופשות, עולה לכותרות הפער התרבותי בין מטיילים ישראלים לבין תושבי מערב אירופה. בשבועות האחרונים התקבלו פניות חריגות ממשטרת אוסטריה ושוויץ לעסקנים קהילתיים, לצד איומים של ראשי ערים על סגירת אתרי תיירות בפני קבוצות מסוימות. הדיווחים כוללים תלונות על מפגעי תברואה, רעש מופרז וחוסר הקפדה על כללי נימוס בסיסיים.

החברה האירופית פועלת על פי קודים חברתיים ברורים ונוקשים, המושתתים על שקט, סדר וכבוד הדדי. כאשר מטיילים מגיעים ללא היכרות עם כללים אלו, נוצרים חיכוכים קשים. יש להדגיש כי מדובר במיעוט מהמטיילים, אך ההשפעה של התנהגות בלתי הולמת היא כבדה במיוחד כאשר היא נעשית על ידי יהודים הנראים כמייצגים את הציבור החרדי. התנהגות פוגענית במרחב הציבורי גורמת לחילול השם חמור, ובימים אלו, כאשר האנטישמיות משתוללת באירופה, היא אף מספקת תירוצים לשונאי ישראל. לכן חשוב להכיר את הכללים הבסיסיים של התנהגות נאותה, שיבטיחו שהייה נעימה ויקדשו שם שמיים.

תרבות חיים שונה לגמרי. אגם לרגלי האלפים ( צילום: ישראל גראדווהל )

ההבדל המרכזי בין התרבויות טמון בתפיסת המרחב הציבורי. באירופה, רחוב, פארק או קרון רכבת נתפסים כהמשך ישיר של הבית הפרטי - מרחב משותף שבו שמירה על שקט, סדר וניקיון היא חובה מוסרית. זוהי הדרך שבה מיליוני אנשים יכולים לחיות יחד באיכות חיים גבוהה.

לעומת זאת, במזרח התיכון קיימת תפיסה שונה של המרחב הציבורי, המאפשרת יותר ספונטניות וחופש פעולה. הבנת ההבדל הזה היא המפתח למניעת חיכוכים.

להלן כללי התנהגות בסיסיים שכל מטייל צריך להכיר:

**ברכות ופנייה לזולת**

בכל מפגש עם אדם - בחנות, במעלית, או בבית עסק - חובה לפתוח בברכת שלום. כניסה לחנות ללא אמירת "Guten Tag" או "Bonjour" נחשבת לגסות רוח. גם בסיום, יש להיפרד בברכת תודה. כאשר פונים לאדם ברחוב, יש לפתוח בברכת שלום לפני השאלה - "שלום! מה השעה בבקשה?" ולא רק "סליחה, מה השעה?".

קשר עין ישיר בעת שיחה הוא קריטי. הימנעות ממנו נתפסת כחוסר אמינות או זלזול.

כשנכנסים אומרים "שלום". מאפייה בצרפת ( צילום: שאטרסטוק )

**שמירה על שקט**

האירופאים מקפידים מאוד על שקט סביבתי. דיבור בקול רם בתחבורה ציבורית, במסעדות או בלובי מלונות נחשב לפגיעה בפרטיות הזולת. שימוש ברמקול של הטלפון, השמעת הודעות קוליות בקול או השמעת מוזיקה וסרטונים ללא אוזניות - אסורים לחלוטין.

בשעות הערב והלילה, החל מהשעה 22:00, קיימת הקפדה מוחלטת על שקט באזורי מגורים ובמלונות. רעש של ילדים בחדרי מדרגות או במרפסות בשעות אלו עלול לגרור הזמנת משטרה.

**כללי תור ומרחב אישי**

החזקת דלת לאדם שנכנס אחריך היא חובה בסיסית. בתור, יש לשמור מרחק של לפחות חצי מטר מהאדם שלפניך. תור הוא טור ארוך ומסודר, לא עיגול של אנשים המנסים להידחק קדימה. נגיעה, הידחקות או ניסיון "לשאול רק שאלה" מעבר לכתפו של לקוח אחר - נתפסים כתוקפנות.

שמירת מקומות בתור אינה מקובלת. כל אדם עומד בתור בעצמו, ולא ניתן לשמור מקום עבור קבוצה שלמה.

לא לדבר בקולי קולות, זה פשוט לא מתאים ( צילום: שאטרסטוק )

**אחריות סביבתית**

ניקיון הסביבה הוא ערך מוסרי עמוק באירופה. השלכת פסולת מכל סוג - עטיפות, קליפות פירות או כל דבר אחר - מחוץ לפח היא מעשה חמור. אם הפח מלא, יש לקחת את האשפה עד שימצא פח פנוי. השארת שקיות אשפה ליד פח מלא נחשבת למפגע.

במדינות רבות קיימת הפרדת אשפה למחזור, ויש להקפיד על השלכה נכונה למכלים המתאימים.

**זהירות בדרכים**

ברגע שהולך רגל מתקרב למעבר חצייה, כל כלי הרכב עוצרים עצירה מוחלטת. אי-מתן זכות קדימה נחשב לעבירה חמורה. שבילי אופניים מיועדים אך ורק לרוכבי אופניים, והליכה עליהם מסוכנת ואסורה.

בתחבורה ציבורית יש לפנות מקום לקשישים, נשים בהריון ובעלי מוגבלויות. כמו כן, יש להמתין שכל הנוסעים ירדו מהרכבת או מהאוטובוס לפני שמתחילים לעלות.

**התנהגות במסעדות**

אין להתיישב באופן עצמאי בשולחן פנוי, אלא יש להמתין בכניסה עד שהמארח או המלצר מלווה לשולחן. קריאה למלצר נעשית בהרמת יד דיסקרטית או ביצירת קשר עין - לא בצעקות, מחיאות כפיים או סימון באצבעות.

השירות כלול בדרך כלל בחשבון, אך מקובל להשאיר טיפ צנוע של 5-10 אחוזים כאות תודה.

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רוב ההנחיות הללו מובנות מאליהן עבור רוב הקוראים, אך לאור האירועים האחרונים, חזרה על הכללים הבסיסיים חשובה. חופשה מעבר לים היא הזדמנות נפלאה, אך היא טומנת בחובה גם אחריות ייצוגית. המטייל היהודי מייצג לא רק את עצמו, אלא את כלל עם ישראל.

אימוץ כללי נימוס בסיסיים, רגישות למרחב הציבורי והבנת הקודים התרבותיים המקומיים לא רק ימנעו קנסות וחיכוכים עם הרשויות, אלא יבטיחו ששהייתנו באירופה תשאיר רושם חיובי ומכבד, ותקדש שם שמיים.