עם פתיחת חודש אלול תשפ"ו – חודש הרחמים והסליחות – נפתח הלילה (מוצאי שבת) מעמד הסליחות המסורתי הראשון לשנה זו ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות רבבות מתפללים שהתכנסו לפני אבני הכותל המקודש.
המעמד, שהתקיים בשעה 00:15 לאחר חצות הלילה, סימן את פתיחתה הרשמית של עונת הסליחות לבני עדות המזרח. הקרן למורשת הכותל הכינה את הרחבה לקליטת ההמונים, כאשר המעמד התקיים בליווי חזן, מערכות הגברה מתקדמות ומסכי ענק שפוזרו בקצוות השונים של רחבת הכותל.
כידוע, בני עדות המזרח פותחים את אמירת הסליחות במוצאי שבת ראשון של חודש אלול, בעוד שבני אשכנז יצטרפו אליהם לקראת ראש השנה. השנה, בעקבות הביקוש הרב מצד הציבור הרחב, יתקיימו 19 מעמדי סליחות מרכזיים ברחבת הכותל, כאשר כל מעמד יתקיים בליווי מלא של חזן ומסכי ענק.
המעמד המרכזי הבא של סליחות ברחבת הכותל המערבי יתקיים בעז"ה ביום חמישי הקרוב, ז' באלול, בשעה 00:15, בהשתתפות רבבות מתפללים. מעמדי הסליחות ימשכו לאורך כל חודש אלול ועשרת ימי תשובה, כאשר המעמד המרכזי ביותר יתקיים במוצאי שבת שובה, ח' בתשרי, בערב יום הכיפורים הקדוש.
במקביל למעמד המרכזי ברחבת הכותל, התקיימו הלילה מעמדי סליחות נוספים ברחבי הארץ. בהיכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים התכנסו המוני מתפללים לסליחות הראשונות בראשות חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז, כאשר המעמד הרוחני הסתיים בקבלת עול מלכות שמים המונית.
בחצרות החסידות נרשמו מעמדים מרגשים נוספים. בחצר האדמו"ר מבעלזא נשמע ניגון מיוחד: החסידים שרו את "המבדיל" בלחן ספרדי של "אדון הסליחות", לכבוד פתיחת הסליחות של בני עדות המזרח.
חודש אלול, המכונה "חודש הרחמים והסליחות", מזמין את כלל ישראל להתבוננות פנימית ולתשובה. כפי שמלמדים גדולי ישראל, "המלך בשדה" – הקב"ה יוצא לשדה כדי להזכיר לנו שאנו בניו של מלך מלכי המלכים, והוא מחכה שנפנה אליו בתפילה ובתשובה.
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