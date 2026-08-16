עם פתיחת חודש אלול תשפ"ו – חודש הרחמים והסליחות – נפתח הלילה (מוצאי שבת) מעמד הסליחות המסורתי הראשון לשנה זו ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות רבבות מתפללים שהתכנסו לפני אבני הכותל המקודש.

המעמד, שהתקיים בשעה 00:15 לאחר חצות הלילה, סימן את פתיחתה הרשמית של עונת הסליחות לבני עדות המזרח. הקרן למורשת הכותל הכינה את הרחבה לקליטת ההמונים, כאשר המעמד התקיים בליווי חזן, מערכות הגברה מתקדמות ומסכי ענק שפוזרו בקצוות השונים של רחבת הכותל.

כידוע, בני עדות המזרח פותחים את אמירת הסליחות במוצאי שבת ראשון של חודש אלול, בעוד שבני אשכנז יצטרפו אליהם לקראת ראש השנה. השנה, בעקבות הביקוש הרב מצד הציבור הרחב, יתקיימו 19 מעמדי סליחות מרכזיים ברחבת הכותל, כאשר כל מעמד יתקיים בליווי מלא של חזן ומסכי ענק.

המעמד המרכזי הבא של סליחות ברחבת הכותל המערבי יתקיים בעז"ה ביום חמישי הקרוב, ז' באלול, בשעה 00:15, בהשתתפות רבבות מתפללים. מעמדי הסליחות ימשכו לאורך כל חודש אלול ועשרת ימי תשובה, כאשר המעמד המרכזי ביותר יתקיים במוצאי שבת שובה, ח' בתשרי, בערב יום הכיפורים הקדוש.