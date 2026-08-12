פעיל הימין מרדכי דוד מתכנן לקיים החל מהשבוע הבא סדרת אירועי תפילה ואמירת סליחות המוניים במוקדים מרכזיים בתל אביב. כך דווח היום (יום רביעי) על ידי כתב גלי צה"ל טוביה יגלניק.

על פי התכנית, האירועים אמורים להתקיים בכיכר הבימה ובכיכר דיזנגוף, כאשר דוד מתכוון להשתמש במערכות הגברה ורמקולים בעוצמה ניכרת. היוזמה מתוכננת על רקע הרגישות הקיימת בשנים האחרונות סביב קיום תפילות ואירועים דתיים במרחב הציבורי בעיר תל אביב, נושא שעורר בעבר מתיחות ציבורית.

קיום תפילות המוניות בכיכרות המרכזיות של העיר במהלך חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, בשילוב עם שימוש באמצעי הגברה, צפוי להעלות מחדש את הנושא הרגיש של תפילה במרחב הציבורי בתל אביב.

מרדכי דוד אישר את הדיווח, כך נמסר, והבהיר כי בכוונתו להרחיב את הפעילות למרחבים מרכזיים נוספים בעיר בתקופה הקרובה. לדבריו, בחודש הסליחות תתקיימנה תפילות וסליחות בכיכרות המרכזיות של תל אביב באמצעות רמקולים.

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דוד אף רמז על צעדים נוספים, כאשר לפי דבריו במידת הצורך עשויות להתקיים תפילות גם מתחת לבתיהם של אישים מסוימים, אך לא פירט בשלב זה על מי הכוונה.

רקע משפטי

התכנית המתוכננת מגיעה בתקופה בה דוד נמצא בעיצומם של הליכים משפטיים. לפני מספר ימים הורה בית משפט השלום בתל אביב להותיר על כנו את צו מניעת ההטרדה המאיימת שניתן לבקשת הדס קליין נגדו, כאשר הצו ימשיך לעמוד בתוקפו למשך חצי שנה.

בנוסף, בית המשפט דחה את בקשתו לפסילת השופט מלדון בתיקו, והטיל עליו תשלום הוצאות משפט בסך ארבעת אלפים שקלים. השופט מתח ביקורת על הגשת הבקשה וקבע כי "בקשות סרק" מסוג זה פוגעות במערכת כולה.

בשבועות האחרונים נחקר דוד במשטרה מספר פעמים בעקבות אירועים שונים, ביניהם חסימת רכבו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק ועימותים עם עדת התביעה במשפט נתניהו, הדס קליין. כל אלה מצטרפים לתמונה של פעיל הנמצא במערכת יחסים מורכבת עם מערכת המשפט ועם גורמים שונים בתל אביב.