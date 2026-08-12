מומחים לאסטרולוגיה עוקבים בימים אלו אחר תופעות קוסמיות יוצאות דופן בשמיים. היום (יום רביעי) צפוי ליקוי חמה משמעותי, ובעוד כשבועיים, ב-כ"ח באב, יתרחש ליקוי לבנה נוסף. המומחים מצביעים על כך שמדובר בתקופה רצופה של תופעות שמיימיות חריגות שתימשך עד סוף חודש אלול.

העניין בליקויי המאורות אינו זר לעולם התורה. חז"ל במסכת סוכה (כט.) אמרו: "תַּנְיָא רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל זְמַן שֶׁמְּאוֹרוֹת לוֹקִין סִימָן רַע לְשׂוֹנְאֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל, מִפְּנֵי שֶׁמְּלוּמָּדִין בְּמַכּוֹתֵיהֶן. מָשָׁל לְסוֹפֵר שֶׁבָּא לְבֵית הַסֵּפֶר וּרְצוּעָה בְּיָדוֹ, מִי דּוֹאֵג מִי שֶׁרָגִיל לִלְקוֹת בְּכׇל יוֹם וָיוֹם הוּא דּוֹאֵג. תָּנוּ רַבָּנַן: בִּזְמַן שֶׁהַחַמָּה לוֹקָה סִימָן רַע לַגּוֹיִם. לְבָנָה לוֹקָה סִימָן רַע לְשׂוֹנְאֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל".

ליקוי החמה המלא יתקיים היום בשעות אחר הצהריים והערב. אמנם שיא הליקוי ייראה באזורים כמו איסלנד וצפון ספרד ולא יהיה נראה מארץ ישראל, אך מומחים לאסטרולוגיה מעריכים כי השפעתו מורגשת בכל רחבי העולם.

חלק מהמומחים מצביעים על קשר אפשרי בין הליקוי הנוכחי לליקוי דומה שהתרחש לפני כחצי שנה, סמוך לחג הפורים. הם מזכירים כי אותה תקופה התאפיינה בהסלמה ביטחונית מול איראן, ומעלים חשש שמא גם כעת עלולה להתרחש הסלמה דומה, אף בין ארצות הברית לטהראן. לדבריהם, תקופות של צמתים אסטרולוגיים חריגים ליוו לאורך ההיסטוריה אירועים משמעותיים בארץ ובעולם.

מעבר להיבטים הביטחוניים, מומחי האסטרולוגיה מציינים כי תקופות אלו עשויות להתאפיין גם באירועי טבע חריגים, כפי שמכוון בורא עולם - רעידות אדמה, שריפות נרחבות והתפרצויות הרי געש. על פי בדיקת מפת הכוכבים, ניתן לזהות תצורה מיוחדת: מלבן המורכב מארבעה כוכבים עם שני אלכסונים.

תצורה נדירה זו, המכונה בשפה המקצועית "מלבן מיסטי", יוצרת לפי המומחים אנרגיה של שינויים, צמיחה והפתעות משמעותיות. השילוב הייחודי הזה מעצים את ההשפעות הקוסמיות ויוצר מתח אנרגטי המשפיע על תחומי חיים שונים.