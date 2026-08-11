בסמוך לכניסתו של חודש אלול תשפ"ו – חודש הרחמים והסליחות – הושלמו בכותל המערבי ההכנות המקיפות לקראת קליטתם של מאות אלפי מתפללים הצפויים להגיע למעמדי הסליחות המסורתיים ברחבה המקודשת.

השנה, בעקבות הביקוש הרב מצד הציבור הרחב, תתקיים סדרה של 19 מעמדי סליחות מרכזיים, כאשר כל מעמד יתקיים בליווי חזן, מערכות הגברה מתקדמות ומסכי ענק שיפרסו בקצוות השונים של רחבת הכותל. הסדר זה נועד לפזר את העומסים ולאפשר לכלל הציבור להשתתף במעמדי הסליחות לאורך כל תקופת ימי הרחמים והימים הנוראים.

המעמד הראשון של עונת הסליחות יתקיים במוצאי שבת הבעל"ט, ב' באלול תשפ"ו, והוא יחל בשעה 00:15 לאחר חצות הלילה, בהשתתפות רבבות מתפללים. מעמדי הסליחות ימשכו לאורך כל חודש אלול ועשרת ימי תשובה, כאשר המעמד המרכזי והמרכזי ביותר יתקיים במוצאי שבת שובה, ח' בתשרי תשפ"ז, בערב יום הכיפורים הקדוש.

להלן לוח המועדים המלא של מעמדי הסליחות המרכזיים שיתקיימו ברחבת הכותל המערבי:

מוצאי שבת, ב' באלול – 15.08

יום חמישי, ז' באלול – 20.08

מוצאי שבת, ט' באלול – 22.08

יום חמישי, י"ד באלול – 27.08

מוצאי שבת, ט"ז באלול – 29.08

יום שלישי, י"ט באלול – 01.09

יום רביעי, כ' באלול – 02.09

יום חמישי, כ"א באלול – 03.09

מוצאי שבת, כ"ג באלול – 05.09

יום ראשון, כ"ד באלול – 06.09

יום שני, כ"ה באלול – 07.09

יום שלישי, כ"ו באלול – 08.09

יום רביעי, כ"ז באלול – 09.09

יום חמישי, כ"ח באלול – 10.09 – ערב ראש השנה, התרת נדרים בחצות

יום שני, ג' בתשרי – 14.09 – מוצאי צום גדליה

יום שלישי, ד' בתשרי – 15.09

יום רביעי, ה' בתשרי – 16.09

יום חמישי, ו' בתשרי – 17.09

המעמד המרכזי – מוצאי שבת, ח' בתשרי תשפ"ז – 19.09 – ערב יום הכיפורים, התרת נדרים בחצות