מיליון עולי רגל בכותל • הקפות שניות נרגשות בהודיה על הנס

למעלה ממיליון מתפללים ומבקרים הגיעו לרחבת הכותל המערבי ולמנהרות הכותל במהלך ימי חג הסוכות ושמחת תורה, כזכר למצוות העלייה לרגל בזמן שבית המקדש היה קיים.

במוצאי שבת, עם צאת החג, התכנסו כעשרת אלפים חוגגים ברחבת הכותל המערבי למעמד ההקפות השניות המסורתי. במעמד המרגש השתתפו הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט"א, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, לצד רבנים, אישי ציבור ואנשי כוחות הביטחון וההצלה.

ההקפות השנה התאפיינו בצביון מיוחד של שירת הודיה: הריקודים והשירה ברחבה נערכו בסימן תודה להקב"ה על הניסים והחסדים הגלויים שהתרחשו במהלך חג הסוכות בטיסה מדובאי לישראל. קהל הרבבה הצטרף למעגלי הריקודים לכבודה של תורה תוך שירת הודיה נרגשת על השגחת השם והצלת הנוסעים.

לאורך ימי החג גדשו המוני בית ישראל את רחבת הכותל במעמדי ברכת הכהנים המסורתיים, בהקפות של שמחת תורה ובמעמדי התפילה המרוממים, שחיברו את הציבור הרחב לאווירה ייחודית של קדושה ואחדות.

הנכד עם הקאלפיק בהושענות ממחנובקא בבלי | 28.09.26

בקרן למורשת הכותל המערבי סיכמו בסיפוק רב את ימי החג: "למעלה ממיליון מתפללים ומבקרים פקדו את רחבת הכותל המערבי לאורך ימי החג, זכר למצוות העלייה לרגל. המוני בית ישראל השתתפו במעמדי ברכת הכהנים המסורתיים ובהקפות בשמחת תורה ובמוצאי החג, באווירה של שמחה ואחדות, שחיברה בין כל גווני העם במקום הקדוש לעם היהודי".