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הפרה חמורה של ההסכמות

חדירת כלי טיס עוין: אזעקות ראשונות אחרי חודשיים של שקט בגבול הצפון

מערכות ההגנה האווירית שיגרו מיירטים לעבר מטרה חשודה שחצתה את הגבול • צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לפעילות הטרור • זו הפעם הראשונה זה כחודשיים שמופעלות התרעות באזור (ביטחון)

כוחות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

במהלך הלילה, בין יום שלישי ליום רביעי, הושמעו אזעקות באזור אצבע הגליל – בישובים הגושרים, מעיין ברוך וכפר יובל. מדובר בפעם הראשונה זה כחודשיים שמופעלות התרעות באזור זה. האזעקות הושמעו בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין משטח לבנון לתוך שטח מדינת ישראל.

דובר צה"ל מסר כי במהלך הלילה זוהתה מטרה אווירית חשודה שחצתה, ככל הנראה, את הגבול מלבנון. מערכות ההגנה האווירית של צה"ל שיגרו מיירטים כלפי המטרה. תוצאות היירוט נמצאות בבדיקה. למרבה הברכה, לא דווח על נפגעים באירוע. האירוע מהווה הפרה נוספת של ההסכמות שנקבעו בין ישראל ללבנון, ומצביע על המשך ניסיונות ארגון הטרור חיזבאללה לפגוע ב ובאזרחי ישראל.

בצה"ל הבהירו כי התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו במסגרת ניסיונות היירוט של המטרה החשודה. חומרת האירוע באה לידי ביטוי בעובדה שזו הפעם הראשונה זה כחודשיים שנשמעות אזעקות באזור אצבע הגליל.

במקביל לאירוע זה, דיווחו כלי תקשורת בלבנון על תקיפות של צה"ל באזור עלי אל-טאהר שבדרום לבנון. לפי הדיווחים, מדובר בתגובה ישראלית לפעילות במרחב. בנוסף, תקף צה"ל בימים האחרונים תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה, בתגובה לניסיון פעולת טרור שבוצעה נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון.

בהודעה רשמית הדגיש צה"ל כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים". כוחות הביטחון ממשיכים במעקב צמוד אחר המצב הביטחוני בגבול הצפוני ונערכים למגוון תרחישים.

צה"לחיזבאללהלבנוןאצבע הגליל

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