חיסול ממוקד ( צילום: צה"ל )

כוחות הביטחון חיסלו הבוקר (יום ה') דמות מרכזית בארגון הטרור חמאס בשומרון. בפעולה מבצעית מדויקת, שבוצעה על בסיס מודיעין של השב"כ ואמ"ן, תקפו כלי טיס של חיל האוויר רכב שבו נסע קייס ביטאוי – האחראי על פעילות ארגון הטרור חמאס במחנה הפליטים ג'נין. הפעולה בוצעה בהובלת חטיבת מנשה ובשיתוף לוחמי צה"ל והימ"מ.

בתקיפה חוסלו, לצד ביטאוי, שני מחבלים נוספים שסייעו לו בפעילותו. ברכב שבו נסעו נמצא אמצעי לחימה. על פי הנתונים שמסרו גורמי הביטחון, ביטאוי היה מעורב באופן ישיר בקידום פעילות טרור משמעותית, והוביל מאמצים להכוונה, מימון וביצוע של פיגועים חמורים המכוונים כנגד יהודים ביהודה ושומרון וכנגד כוחות הביטחון.

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על פי ממצאי החקירה המודיעינית, המחבל החיסל קשרים מתמשכים ורחבי היקף עם דרגים בכירים בארגון הטרור חמאס ברצועת עזה ובחו"ל. בנוסף לכך, הוא נשא באחריות על תשתיות הטרור במחנה הפליטים ג'נין, שפורקו במסגרת מבצע "חומת ברזל". גורמי הביטחון מדגישים כי המחבל היווה סכנה ממשית ליהודים המתגוררים ביהודה ושומרון ולכוחות הביטחון הפועלים באזור. הצבא מותאם לחרדים? סירבו לפקודה הנוגדת את ההלכה - ונענשו אליהו לוי | 26.08.26 ראוי לציין כי המחבל שחוסל הוא בן משפחתו של נור ביטאוי, שהיה מפקד התארגנות הטרור בג'נין וחוסל אף הוא בידי כוחות הביטחון בחודש מאי השנה. כמו במבצעים קודמים, גם הפעם הוכיחו כוחות הביטחון את יכולתם לפעול בדייקנות ובנחישות כנגד מפקדי הטרור הבכירים.

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מסר ברור למחבלים

גורמי הביטחון מבהירים כי הפעילות הנחושה תימשך ללא הפוגות על מנת לסכל פעילות טרור ולהבטיח את ביטחונם של תושבי יהודה ושומרון. המבצע מצטרף לשורה של פעולות ממוקדות שביצע צה"ל בימים האחרונים כנגד מחבלים בכירים בשומרון וברצועת עזה.

כפי שפורסם לאחרונה, צה"ל ממשיך לפעול בכל הזירות כנגד תשתיות הטרור, תוך שמירה על יכולת תגובה מהירה ומדויקת. גורמי הביטחון מדגישים כי כל מי שדם יהודי על ידיו – ימצא עצמו במעגל המטרות של כוחות הביטחון.

החיסול מהווה מסר ברור לארגוני הטרור: אין מקלט למי שמתכנן ומבצע פיגועים כנגד יהודים. מערכת הביטחון תמשיך לפעול בנחישות ובדייקנות כדי להגן על תושבי המדינה ולסכל כל ניסיון לפגוע בהם.