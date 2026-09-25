צה"ל התיר לפרסום כי שני לוחמי מילואים, רס"ר נדב קלי ז"ל ורס"ר אופק מועלם ז"ל, נהרגו בתקרית קשה בצפון רצועת עזה. על פי תחקיר ראשוני, השניים נספו כתוצאה מתקלה מבצעית חמורה: רחפן תוקף של צה"ל התרסק בתוך המוצב שבו שהו והתפוצץ עליהם.

התקלה הקטלנית במוצב בבית חאנון

האסון אירע במוצב צבאי הסמוך לבית חאנון שבצפון הרצועה. הלוחמים, ששירתו בגדוד 7007 של חטיבת ירושלים (חטיבה 16), ביצעו משימה מבצעית שכללה שיגור רחפני נפץ מתאבדים. השיגור הראשון עבר כמתוכנן: הרחפן המריא, הגיע ליעדו ופגע בו בהצלחה.

הרחפן השני, לעומת זאת, סבל מתקלה זמן קצר לאחר ההמראה. הוא נפל והתרסק בתוך שטח המוצב. הלוחמים ניגשו אליו כדי לבדוק מה קרה, והרימו אותו מהקרקע. באותו רגע, מסיבה שטרם התבררה, מטען הנפץ שעל הרחפן הופעל והתפוצץ בעוצמה.

צוותי רפואה צבאיים שהיו במקום החלו מיד בטיפול מציל חיים. בשל חומרת מצבם, פונו השניים במסוק לבית חולים בישראל במצב אנוש. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים, הפציעות היו קשות מכדי להציל את חייהם, והרופאים נאלצו לקבוע את מותם.

קריקוע כל הרחפנים ופתיחה בתחקיר

בעקבות התקרית, פתח צה"ל בתחקיר מעמיק לבירור הנסיבות שהובילו לנפילת הרחפן ולפיצוץ. החוקרים בוחנים מספר כיוונים: כשל טכני במערכת ההפעלה של הרחפן, או אפשרות שלוחמה אלקטרונית ושיבושי קשר גרמו לניתוק התקשורת עם הכלי ולהתרסקותו.

כאמצעי זהירות ולמניעת הישנות מקרים דומים, הורה צה"ל על עצירה מוחלטת של השימוש בכל הרחפנים התוקפים מהסוג שהיה מעורב באירוע. ההנחיה תישאר בתוקף עד להשלמת התחקיר הראשוני והבנת גורם הכשל.

המחיר הכבד של המערכה

נפילתם של שני הלוחמים מעלה את מספר החללים במלחמה. על פי נתוני צה"ל, מאז תחילת המערכה נפלו 970 חיילי צה"ל בכלל החזיתות.