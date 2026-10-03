פעילות מבצעית ( צילום: דובר צה"ל )

מציאות חדשה מתגבשת בשבועות האחרונים באזור כפרי קוניטרה ובחלק המערבי של דרעא שבסוריה. תושבים מקומיים מתארים גל פשיטות של כוחות צה"ל, שנעשות באופן שונה מהפעילות שהייתה מוכרת באזור בעבר.

על פי דיווחים של אתרי חדשות מקומיים ועדויות תושבים, הפעילות הצבאית במרחב התגברה. כוחות צבאיים פושטים על בתים וחוות בשעות הלילה, עורכים חיפושים בחדרים, יורים באוויר, משתמשים בכלבי תקיפה, ומחרימים טלפונים ניידים ונשק אישי. חלק מהתושבים מדווחים גם על נזקים לתכולת הבתים.

פעילות מבצעית לילית של כוחות הביטחון - צילום: דובר צה"ל פעילות מבצעית לילית של כוחות הביטחון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:36

בין הכפרים שבהם תועדו הפשיטות בחודש האחרון: טארנגה, אל-רפיד, עבדין, סעידה אל-חנאוט, עין אל-עבד, באריקה, אל-עסבה, אל-חמידיה וקודנה. התושבים מתארים מציאות שבה הם מתעוררים לקול ירי ולמראה כוחות צבאיים בתוך בתיהם. תיעוד: חיסול חוטף נועה ארגמני בבלי | 27.09.26 הסיבה המרכזית לפשיטות, לפי תושבי האזור, היא חיפוש אחר כלי נשק המוחזקים בידי אזרחים באזור הסמוך לקו הפסקת האש. התושבים מביעים תסכול לא רק מהתוצאות אלא מעצם האופן שבו מתבצעות הפעולות הליליות, ומעלים טענות על דיווחים מודיעיניים שאינם מדויקים.

מעבר קוניטרה מהצד הישראלי של הגבול ( צילום: יואב זיתון, ynet )

מבחינה ישראלית, הפעילות מתוארת כמבצע שיטתי נגד חוליות טרור וניסיונות התבססות באזור הגבול. דיווחים מצביעים על מעצרים של רועים, חיפושים אחר נשק והקמת מחסומים זמניים. הפעילות מתרחשת על רקע שינויי השלטון בסוריה והחשש מחדירת גורמים עוינים לאזור הגבול.

כוחות הביטחון ממשיכים לפעול בערנות באזור הגבול הסורי, תוך ביצוע פעולות מודיעיניות ומבצעיות למניעת התבססות איומים ביטחוניים. הפעילות המוגברת משקפת את המציאות הביטחונית המורכבת באזור לאחר השינויים הפוליטיים בסוריה.