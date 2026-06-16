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הלחימה בטרור ביו"ש

18 מחרטות לייצור נשקים נחשפו והושמדו במבצע לילי בשכם | צפו בתיעוד

לוחמי יהל"ם וגדוד 967 פעלו בלילה במחנה בלאטה וראס אל עין • 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה אותרו והושמדו | פעילות ממוקדת לסיכול טרור (צבא וביטחון)

(צילום: דובר צה"ל)

בפעילות לילית ממוקדת לסיכול טרור שלשום (א׳), פעלו לוחמי יחידת יהל"ם וכוחות גדוד המילואים 967 במרחב העיר שכם שבחטיבת שומרון. במהלך הפעילות איתרו והשמידו הכוחות 18 מחרטות שנועדו לייצור אמצעי לחימה, ובהם נשקים ומטענים שהוסתרו בלב מרחב אזרחי.

הפעילות התמקדה במחנה בלאטה ובראס אל עין, אזורים הידועים כמוקדי פעילות טרור. על פי הנמסר, המחרטות שאותרו שימשו לייצור אמצעי לחימה מתוחכמים, ובכללם כלי נשק ומטענים המיועדים לפגיעה בכוחות הביטחון ובאזרחים ישראלים.

במהלך הפעילות אותרו גם חלקי נשקים נוספים שהוחרמו בידי הכוחות. הפעילות מהווה חלק ממאמצי צה"ל המתמשכים לסיכול תשתיות טרור ולמניעת ייצור אמצעי לחימה באזור יהודה ושומרון.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

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