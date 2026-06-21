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חזרה לשגרה?

הצפון חוזר לנשום? פיקוד העורף מסיר את ההגבלות מקו העימות

הגבלות פיקוד העורף יוסרו מקו העימות ומיישובים נוספים מחר בשעה 6:00 בבוקר | דובר צה"ל, שהוסיף כי האזור יעבור למדרג "פעילות מלאה", ללא הגבלות כלל | בכך למעשה בכל רחבי הארץ לא יהיו הגבלות של פיקוד העורף (צבא)

שיגורים לצפון | ארכיון (צילום: דוד כהן/פלאש90)

חזרה לשגרה? דובר צה"ל הודיע היום (ראשון) כי בהתאם להערכת המצב הוחלט על עדכון מדיניות ההתגוננות. זאת בעקבות הפסקת האש בלבנון שנשמרת, והפסקת הירי אל יישובי הצפון.

על פי ההודעה, החל משעה 06:00, יום שני, 22 ביוני 2026 יוסרו ההגבלות מאזור הנחיה קו עימות והיישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר - יעברו למדרג פעילות מלאה ללא הגבלות, זאת במקום מדרג פעילות חלקית.

ההנחיות העדכניות (צילום: דובר צה"ל)

עוד נמסר כי "יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. ככל שיהיו שינויים במדיניות ההתגוננות הציבור יעודכן על כך בפלטפורמות הרשמיות של פיקוד העורף ושל דובר צה"ל".

מוקדם יותר הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב בדרום לבנון ואמר: "לא נאפשר יותר מציאות ביטחונית שבה ארגוני טרור רדיקליים מתבססים על גבולותינו. חיזבאללה ספג מכה קשה ועמוקה, ואנחנו מחויבים להיות ערוכים להמשיך בפעולה ולמנוע את שיקומו". זמיר הוסיף: "הפסקת האש שהוכרזה שברירית ואנחנו צריכים להיות ערוכים במוכנות גבוהה לחידוש הפעילות הלחימתית".

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