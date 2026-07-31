בשעות הלילה שבין יום חמישי ליום שישי פרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודעה ברשת החברתית שלו, שבה הכריז על הסכם שהוא מכנה "היסטורי" לפירוז מוחלט של ארגוני הטרור ברצועת עזה. לדברי הנשיא, "מועצת השלום הגיעה היום להסכם היסטורי לפירוז מוחלט של חמאס ושל כל יתר הארגונים החמושים בעזה". טראמפ תיאר את ההתפתחות כ"צעד מונומנטלי לקראת שלום וביטחון מתמשכים", והוסיף כי מדובר ב"צעד קריטי לקראת מצב שבו עזה תוחזק סוף סוף בידי ממשלה פלסטינית חדשה, שתפעל בשיתוף הדוק עם מועצת השלום כדי לסייע לתושבים". עוד ציין הנשיא כי "במקביל, לישראל יהיה הביטחון שהיא ראויה לו, כאשר עזה לא תשמש עוד בסיס להתקפות טרור".

אולם בירושלים נמסרה תגובה חריפה להכרזה האמריקאית. גורם מדיני בכיר מסר אמש כי "נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ". הגורם הבהיר בנחרצות: "ישראל דורשת פירוק מלא של החמאס מנשקו, כולל הוצאת הנשק מעזה ופירוז מלא של הרצועה כתנאי מקדים לכל תהליך". התגובה הישראלית מגיעה על רקע דיווחים פלסטיניים על התקדמות לקראת הסכם בנוגע לשלב השני ברצועה. על פי אותם דיווחים, מדובר במתווה בן 15 סעיפים הכולל נסיגה ישראלית מהרצועה תמורת הכנסת הנשק הכבד של הפלגים לאחסון בלבד – ללא פירוק או מסירה של הנשק. הגורם המדיני הישראלי הבהיר בתוקף: "לא תהיה נסיגה ישראלית מהקו הצהוב ברצועה ללא פירוז מלא של עזה והוצאת הנשק מהרצועה". עוד נמסר כי ישראל העבירה השגות חריפות לשליח טוני בלייר על "מסמך 15 הנקודות", שלפי הדיווחים אינו עומד בדרישות הביטחוניות של ישראל. טראמפ, לעומת זאת, ציין בהודעתו כי התהליך מהווה "אבן דרך משמעותית ביישום תוכנית 20 הנקודות". על פי דבריו, "ההסכם יבוצע בשלבים המתוכננים בקפידה: עם השלמת תהליך הפירוז, כוחות ישראליים ייסוגו, וכוח הייצוב הבין-לאומי יעבוד עם כוח משטרה פלסטיני חדש כדי להבטיח שעזה תהיה בטוחה עבור תושביה ועבור שכנותיה".

מחבלי חמאס רוצחים מצוידים במצלמה ( צילום: אתר צה"ל )

הנשיא האמריקאי הדגיש בהודעתו: "האיומים שעלו מעזה ב-7 באוקטובר לא יורשו להשתקם! במסגרת ההסכם הזה, עזה תהיה סוף סוף בידי ממשלה פלסטינית חדשה שמשרתת את תושביה". טראמפ הודה למדינות המתווכות – מצרים, קטאר וטורקיה – על מאמציהן, ובעיקר לצוות שלו "שעבודתו אפשרה את פריצת הדרך ההיסטורית הזו". את הודעתו חתם הנשיא במילים: "ברכות לכולכם על ההתפתחות המדהימה הזו, שכולם טענו שלא ניתן יהיה להשיג לעולם!". הפער הניכר בין ההכרזה האמריקאית לעמדה הישראלית מעלה סימני שאלה רציניים לגבי מהות ההסכם ומידת התיאום בין וושינגטון לירושלים. יצוין כי בימים האחרונים דווח על עימות פומבי חריג בין ישראל לארצות הברית בנושא עזה, כאשר ישראל דחתה מתווה שלא עמד בדרישות הביטחון שלה.