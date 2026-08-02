לוחמי צה"ל ברצועת עזה ( צילום: צה"ל )

העיתון הערבי "א-שרק אל-אווסט" מסר הבוקר (יום ראשון) כי מתקיימות הכנות לקראת פגישה מרובעת שתיערך במהלך השבוע בקהיר שבמצרים. במפגש צפויים להשתתף נציגים מארבע המדינות המתווכות: ארצות הברית, מצרים, קטאר וטורקיה, במסגרת המאמצים לקדם הסכם מקיף בעניין עזה.

לפי הדיווח, מקור בכיר במצרים המעורב במגעים מסר לעיתון כי השליחים האמריקניים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר אמורים להגיע לאזור בימים הקרובים. המקור ציין כי במצרים מקווים למעורבות ישירה ולחץ מוגבר מצד הנשיא האמריקני דונלד טראמפ על ראש הממשלה בנימין נתניהו. לדברי המקור המצרי, המפגש המתוכנן בבירת מצרים נועד להבטיח את השלמת השלבים המרכזיים בהסכם. הצדדים המתווכים מצפים כי הנשיא טראמפ יפעיל לחץ ישיר על ראש הממשלה נתניהו, במטרה לקדם את ההסכם ולהבטיח את יישומו המלא. הפגישה המתוכננת מתקיימת על רקע פרסום מפת הדרכים המלאה ליישום תוכנית טראמפ ברצועת עזה. התוכנית כוללת העברת סמכויות לוועדה לאומית, פירוק מלא של ארגוני הטרור ופיקוח בינלאומי נוקשה.

לוחמי צה"ל ברצועת עזה ( צילום: צה"ל )

בסוף השבוע הכריז הנשיא טראמפ כי מועצת השלום הגיעה להסכם דיפלומטי המבטיח "פירוז מלא" של ארגוני הטרור ברצועת עזה. בפרסום ברשת החברתית Truth Social, בירך הנשיא על ההישג וכתב: "מועצת השלום הגיעה היום להסכם היסטורי לפירוז מוחלט של חמאס ושל כל יתר הארגונים החמושים בעזה".

"זהו צעד מונומנטלי לקראת שלום וביטחון מתמשכים", הוסיף טראמפ. "הסכם זה הוא צעד קריטי לקראת מצב שבו עזה תוחזק סוף סוף בידי ממשלה פלסטינית חדשה, שתפעל בשיתוף הדוק עם מועצת השלום כדי לסייע לתושבים. במקביל, לישראל יהיה הביטחון שהיא ראויה לו, כאשר עזה לא תשמש עוד בסיס להתקפות טרור".