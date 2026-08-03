נחתים אמריקאים עולים על מסוק UH-1Y ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

מערכת הביטחון בישראל מתכוננת באופן מתוכנן לתקופה ממושכת של מתיחות מול איראן, כך דווח היום (יום ב'). לפי ההערכות המבצעיות בצה"ל, התרחיש הצפוי אינו מלחמה רחבת היקף מצד אחד, ואינו הסכם מקיף בין ארצות הברית לטהראן מצד שני. במקום זאת, צפויה תקופה של דריכות מתמשכת ואתגרים מבצעיים. בצה"ל מדגישים כי מדובר בשינוי משמעותי במציאות הביטחונית, המחייב תכנון אסטרטגי לטווח ארוך. כוחות הצבא יידרשו לשמור על כוננות גבוהה ברמות משתנות במהלך החודשים הבאים, תוך התמודדות עם מצב מורכב ומשתנה.

במקביל להיערכות המבצעית, בצה"ל מייחסים חשיבות מרכזית להמשך התיאום ההדוק עם ארצות הברית. גורמים בכירים במערכת הביטחון מציינים כי למרות האתגרים והמגבלות הכרוכים בשיתוף הפעולה עם המעצמה האמריקנית, היתרונות האסטרטגיים גוברים בבירור. בצבא מדגישים כי ישראל פועלת במסגרת תיאום עם המעצמה המובילה בעולם, דבר המשרת את האינטרסים הביטחוניים של המדינה באופן ישיר. הגיבוי האמריקני והתיאום המתמשך נותרים נכס אסטרטגי חיוני, במיוחד בתקופה של אי ודאות אזורית. רקע להיערכות הישראלית הוא המגעים המתוחים שמנהל הממשל האמריקני מול איראן. גורמים בכירים בארה"ב חשפו כי הנשיא דונלד טראמפ היה קרוב להורות על תקיפה נרחבת במטרות איראניות, וכי התוכנית הוקפאה יום אחד בלבד לפני המועד שנקבע לביצועה. ההחלטה לדחות את התקיפה הגיעה בעקבות לחץ כבד של מדינות המפרץ, ובהן קטאר וסעודיה, שביקשו להעניק הזדמנות נוספת למגעים דיפלומטיים ולהרגעת המתיחות באזור. טראמפ עצמו אישר בשיחה עם עיתונאים כי "זו הייתה אמורה להיות תקיפה מסיבית", וכי בעלות הברית ביקשו ממנו לדחות את הפעולה.

הנשיא טראמפ והמטוס הקטארי ( צילום: הבית הלבן )

התפתחות זו מתרחשת על רקע מגעים להשגת הסדרים אזוריים מוגבלים, ובכללם הסכם סביב מצרי הורמוז. המגעים המתקיימים כעת בין וושינגטון לטהראן כוללים דיונים על הבנות זמניות, שבמרכזן פתיחת המצר לשיט חופשי לתקופה של כשישים יום ללא גביית תשלומים, לצד הסדרת מסלולי שיט נוספים באזור. עם זאת, דובר משרד החוץ האיראני הכחיש היום כי מתנהלים מגעים ישירים עם ארצות הברית, והבהיר כי השיחות מתקיימות מול עומאן בלבד. הדובר האיראני הדגיש כי "כל עוד ארצות הברית ממשיכה בהפרות שלה, לא יחול שינוי משמעותי במצב במצרי הורמוז".

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המהלכים הללו, לצד הניסיון לחדש את המשא ומתן הכולל בין ארה"ב לאיראן, ממחישים את המצב המשתנה באזור. בכירי המודיעין האמריקני הודיעו לאחרונה כי המשך תקיפות אוויריות אינו צפוי לשנות את עמדת המיקוח של איראן, ויו"ר המטות המשולבים הבהיר בדיון בקונגרס כי "לכוח אווירי יש את המגבלות שלו". המורכבות האמריקנית באה לידי ביטוי גם בפנייה יוצאת דופן של פיקוד המרכז לאנליסטים צבאיים, בבקשה לקבל רעיונות יצירתיים להפעלת לחץ על איראן. הפנייה מדגישה את מגוון האפשרויות המוגבל העומד בפני הממשל האמריקאי במאמציו להביא את טהראן להסכם. בצה"ל ממשיכים להתכונן לתרחיש הביניים, תוך שמירה על גמישות מבצעית ותיאום הדוק עם בעלות הברית.