פעילות מבצעית ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל ביצעו ביום ראשון האחרון, בהכוונת השב"כ, תקיפה במרחב דיר אל-בלח שבה חוסל המחבל עבדאללה עדנאן טאהא אבו אלטייף, שכיהן כמפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל השתתף בפשיטה על שטח מדינת ישראל ב7 באוקטובר, ומאז פרוץ המלחמה היה מעורב בפעילות לחימה פעילה נגד כוחות צה"ל.