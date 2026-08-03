כוחות צה"ל ביצעו ביום ראשון האחרון, בהכוונת השב"כ, תקיפה במרחב דיר אל-בלח שבה חוסל המחבל עבדאללה עדנאן טאהא אבו אלטייף, שכיהן כמפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל השתתף בפשיטה על שטח מדינת ישראל ב7 באוקטובר, ומאז פרוץ המלחמה היה מעורב בפעילות לחימה פעילה נגד כוחות צה"ל.
באותו יום בוצעה תקיפה נוספת בהכוונת השב"כ במרחב שאטי, שבה חוסל המחבל ג'לאל צביח, שכיהן כמפקד בגדוד דרג' תפאח בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.
בנוסף, פורסם היום כי בסוף השבוע חוסל באזור דיר אל-בלח המחבל מחמוד פטאיר, שכיהן כמפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז של ארגון הטרור ג'יהאד האיסלאמי. פטאיר השתתף בפשיטה על ישראל ב7 באוקטובר, היה מעורב בהחזקת החטוף רום ברסלבסקי בשבי ובטקסי מסירת חטופים, ובתקופה האחרונה ניסה לקדם מתווי טרור.
על פי הודעת צה"ל, המחבלים שחוסלו ניסו בתקופה האחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ולכן חוסלו במטרה להסיר את האיום. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום", נמסר בהודעה.
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