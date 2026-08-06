גבול לבנון | אילוסטרציה ( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

אירוע ביטחוני חריג התרחש אמש (יום רביעי) בגבול הצפוני, כאשר כחמישה עשר אזרחים ישראלים הגיעו לאזור הכפר ע'ג'ר, גרמו נזק לגדר הגבול וחצו את הקו לשטח לבנון. על פי הודעת דובר צה"ל, מדובר באירוע חמור של חדירה בלתי מורשית לשטח אויב בתקופה רגישה מבחינה ביטחונית.

כוחות צה"ל ומשמר הגבול זיהו את האזרחים במהירות, השיבו אותם לשטח ישראל והעבירו אותם לטיפול משטרת ישראל לצורך חקירה פלילית. האירוע מעורר דאגה רבה במערכת הביטחון, במיוחד לאור הרגישות הביטחונית הגבוהה באזור הגבול עם לבנון בימים אלו. "סכנה ממשית לחיי הכוחות" בצה"ל הוציאו גינוי חריף לאירוע, תוך הדגשה כי מדובר בהפרעה חמורה ביותר לפעילות המבצעית של הכוחות הפועלים באזור. לדברי גורמי הביטחון, חדירה כזו מסכנת את חיי הלוחמים הפועלים בשטח ומערערת את הפעילות המבצעית השוטפת. מערכת הביטחון קראה לגורמי אכיפת החוק להחיל את מלוא חומרת הדין על המעורבים באירוע. נסיון יצירתי לגיוס חרדים: צה"ל מקים גדוד ייעודי להגנה על הערים החרדיות אליהו לוי | 03.08.26 יצוין כי אזור ע'ג'ר, הכפר העלווי היחיד במדינת ישראל, נמצא על קו הגבול עם לבנון ומהווה אזור רגיש ביותר מבחינה ביטחונית. הכפר ממוקם מעל נחל הווזאני, והמצב הביטחוני באזור מורכב במיוחד. בימים האחרונים נפלו שני חיילי צה"ל בדרום לבנון כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה, מה שמדגיש את הסכנה הממשית הטמונה בחדירה לא מורשית לשטח.

הכפר ע'ג'ר על גבול לבנון ( צילום: גוגל מפות )

רצף של כניסות לא מאושרות

האירוע הנוכחי מצטרף לשורה של מקרים דומים בחודשים האחרונים, בהם אזרחים ישראלים חדרו לשטחים מסוכנים ללא אישור. בין היתר תועדו מקרים של חדירה לשכם ללא תיאום, כאשר באחד המקרים אף נגרמה דריסה של תושב מקומי והמעורבים נמלטו מהמקום ברגל.

גורמי הביטחון בצה"ל חוזרים ומזהירים בחומרה: כניסת אזרחים לשטחים מסוכנים מהווה עבירה פלילית חמורה, אך מעבר לכך היא מסכנת חיי אדם ופוגעת בפעילות כוחות הביטחון. האירוע הנוכחי בגבול לבנון מדגים את החומרה המיוחדת של תופעה זו, במיוחד בתקופה רגישה זו בגבול הצפוני, ומחייב התייחסות נחרצת מצד רשויות אכיפת החוק.