פעילות צה"ל ביו"ש ( צילום: צה"ל )

אזעקה המתריעה על חשש לחדירה הופעלה הבוקר (שבת) ביישוב עופרים שבשומרון, כאשר רכב גנוב פרץ את מחסום היישוב במהלך מרדף שניהלו אחריו כוחות הביטחון. הנהג החשוד עזב את הרכב וניסה להימלט רגלית.