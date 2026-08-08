אזעקה המתריעה על חשש לחדירה הופעלה הבוקר (שבת) ביישוב עופרים שבשומרון, כאשר רכב גנוב פרץ את מחסום היישוב במהלך מרדף שניהלו אחריו כוחות הביטחון. הנהג החשוד עזב את הרכב וניסה להימלט רגלית.
כוחות הביטחון הגיעו במהירות למקום ופעלו לעצירת החשוד. מצה"ל נמסר: "במהלך מרדף של כוחות הביטחון אחר רכב חשוד, הרכב חדר ליישוב. החשוד יצא מהרכב ואיש ביטחון ביצע נוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו".
החשוד נעצר בידי הכוחות והועבר לטיפול משטרת מחוז ש"י. בצה"ל הבהירו כי האירוע הסתיים וכי אין מדובר באירוע ביטחוני.
במקביל, בשעות הלילה ערכו כוחות צה"ל סריקות באזור קיבוץ זיקים שבעוטף עזה, לאחר שרבש"ץ הקיבוץ דיווח על חתך שהתגלה בגדר. דובר צה"ל מסר במהלך הלילה: "לא אותרו חשודים בשטח ולא ניתן לקבוע מתי בוצע החתך".
הכוחות המשיכו בסריקות כדי לשלול אירועים חריגים ובדקו את מערכות התצפית. בצה"ל הבהירו כי "לא מוכרת חצייה" משטח רצועת עזה לשטח ישראל. כשעתיים לאחר מכן הוכרז בקיבוץ על חזרה לשגרה.
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