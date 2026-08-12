הענף לאיתור נעדרים בצה"ל הודיע על סיום חקירה ממושכת שהובילה לאיתור מקום קבורתו של שלמה חיימסון ז"ל, ממגורשי קפריסין. החקירה, שנערכה בשיתוף משרד הביטחון ועמותת מעפילי קפריסין, קבעה כי הנפטר קבור בקבר מספר 11 בשורה 2 שבחלקת המעפילים בבית הקברות בחיפה.

שלמה ז"ל נהרג מירי שומרי מחנה המעצר קראולוס שבקפריסין, כאשר ניסה לברוח מהמחנה בליל כ"ו באלול תש"ח (29-30 בספטמבר 1948). גופתו נקברה אז בבית הקברות היהודי בעיירה מארגו שבקפריסין. בשנת תש"ל (1970) הועלו ארצה הנקברים מבית העלמין במארגו, ורובם המכריע נקבר בחיפה ללא זיהוי. רק כעת, לאחר חקירה מאומצת של הענף לאיתור נעדרים בחטיבת הנפגעים והרבנות הצבאית, בשיתוף משרד הביטחון והעמותה, התאפשר לקבוע את מקום מנוחתו המדויק של שלמה ז"ל - כמעט 78 שנים לאחר נפילתו.

שלמה ז"ל נולד בשנת תר"צ (1930) ברומניה. לאחר מלחמת העולם השנייה, בה איבד את אביו, החליט לעלות לארץ ישראל יחד עם אמו איטה וחברתו פרלה, באוניית המעפילים "פאן יורק" - "קיבוץ גלויות". האונייה נתפסה בידי כוחות המנדט הבריטי והנוסעים גורשו למחנות המעצר בקפריסין. במחנה התגייס שלמה ז"ל ל"שורות המגינים" שפעלו תחת חסות ארגון "ההגנה", והכשיר את עצמו להיות לוחם בצה"ל עם עלייתו הצפויה ארצה.

עם הקמת המדינה שוחררו אמו וחברתו ועלו ארצה במסגרת גרעין שיועד להקמת קיבוץ מגן שבנגב המערבי. בחודש אלול תש"ח (ספטמבר 1948) נודע לשלמה על לידת בתו מרים, והוא החליט לנסות ולברוח מהמחנה כדי להגיע ארצה.

בליל כ"ו באלול תש"ח הצטרף שלמה לשמונה מחבריו בניסיון בריחה. הם פרצו את גדרות המחנה, אך התגלו בידי השומרים שפתחו באש לעברם. שלמה נפגע מהירי ונפטר, וחבריו נתפסו והוחזרו למחנה. למחרת הובא לקבורה בבית הקברות היהודי במארגו, ששימש את תושבי העיירה ואת הנפטרים מקרב המעפילים. המצבה שהוצבה על קברו לא נשאה כל כיתוב, מאחר שאנשי המחנה לא הכירו את זהותו המלאה של שלמה ז"ל.

בשנת תש"ל (1970), בעקבות בקשת המעפילים להעלות ארצה את הנקברים בקפריסין, הטילה ממשלת ישראל את המשימה על משרד הביטחון וצה"ל באמצעות הרבנות הצבאית. בחודש חשוון באותה שנה בוצע "מבצע מארגו", במסגרתו הועלו ארצה 163 נקברים, מהם כ-120 שזהותם לא הייתה ידועה. הם נקברו בחלקה מיוחדת בבית הקברות כפר סמיר בחיפה, רובם ככולם ללא זיהוי.

בשנת תש"ע (2010) יזם אמיר רוגל, ממקימי עמותת מעפילי קפריסין, מיזם לזיהוי הנפטרים ולרישום שמותיהם על המצבות. במהלך המיזם התברר כי שלמה חיימסון ז"ל רשום כחלל מערכות ישראל, ונוצר קשר עם האגף להנצחת החייל במשרד הביטחון, במטרה לאתר את קברו בשיתוף הענף לאיתור נעדרים בצה"ל.

בשנת תשפ"ג (2023) הוקם בענף אית"ן צוות חקירה מיוחד (צח"ם), שביצע פעולות חקירה מקיפות לאיתור מקום קבורתו של שלמה ז"ל. החקירה כללה איתור וניתוח מסמכים מארכיונים ברחבי העולם, גביית עדויות, שחזור ופענוח תמונות מהתקופה וביצוע סקרים ארכיאולוגיים. כלל הממצאים הובילו למסקנה, בשיתוף הרבנות הצבאית, כי שלמה חיימסון ז"ל נקבר במארגו, וכי בשנת תש"ל הועלו עצמותיו ארצה ונקברו בקבר מספר 11, שורה 2, בחלקת מעפילי קפריסין בבית הקברות בחיפה. ראש אגף כוח האדם אישר את מסקנת צוות החקירה המיוחד ואת הצבת המצבה על קברו של שלמה חיימסון ז"ל.

בני משפחתו של שלמה ז"ל - בתו מרים, נכדיו וניניו, המתגוררים כיום בריו דה ז'ניירו שבברזיל - התבשרו אמש על סיום החקירה ואיתור מקום קבורתו. הבשורה נמסרה בנוכחות נספח צה"ל בברזיל, אלוף-משנה אורי רון, ובראשות קצינת משאבי האנוש הראשית וראש חטיבת הנפגעים, תת-אלוף עדנה איליה, סגן ראש אגף משפחות הנצחה ומורשת וראש היחידה להנצחת החייל הרצל שמואל, וחוקרי הפרשה.

בתקופה הקרובה, כמעט 78 שנים לאחר נפילתו, יגיעו צאצאיו של שלמה ז"ל ארצה ויתקיים טקס צבאי-ממלכתי להוספת כרית מצבה על שמו בחלקת המעפילים שבבית הקברות בחיפה.

המערך לאיתור נעדרים ממשיך במאמציו לאתר חללי צה"ל שמקום קבורתם אינו ידוע, מתוך תחושת מחויבות עמוקה כלפי המשפחות השכולות. גם בימים אלו, צה"ל ממשיך לפעול במחויבות מוסרית וערכית להשבת הנעדרים והחללים.

משפחתו של שלמה חיימסון ז"ל מסרה: "אנו נרגשים עמוקות, מסופקים ומודים לנצח על המסירות הבלתי מעורערת, המאמצים הקפדניים והרגישות שהפגינו כל איש מקצוע וחוקר המעורבים במשימה נעלה זו. החזות במחויבות המוסרית של צבא ההגנה לישראל ומדינת ישראל לכבד את זכרו וכבודו של אבינו וסבנו האהוב ממלאת אותנו גאווה עצומה ונוגעת במעמקי נשמתנו. הידיעה שסיפור גבורתו, אהבתו לארץ ישראל ומסירותו עם ללידת בתו מרים, מגיעים כעת לשיאם במקום מנוחה אחרון המזוהה עם שמו, מביאה שלווה בל תתואר למשפחתנו כאן בריו דה ז'ניירו".