תיעוד וידאו שהתפרסם לאחרונה ברשתות החברתיות מציג אירוע יוצא דופן בו חיילים מצליחים ליירט כלי טיס בלתי מאויש באמצעות נשק קל בלבד.

בסרטון ניתן לראות חיילים הפותחים באש ממושכת לעבר רחפן הטס בגובה נמוך יחסית בשעות הלילה. לאחר ירי מרוכז, החיילים מצליחים לפגוע ישירות בכלי הטיס, שמתפוצץ באוויר מעל פני הקרקע.

הירי בוצע באמצעות כדורים מנתבים, המאירים את השמיים לאורך מסלול תעופתם. שימוש בתחמושת מסוג זה מקל על המעקב אחר כיוון הירי בתנאי חשכה ומאפשר כיוון מדויק יותר לעבר מטרה נעה. יחד עם זאת, השימוש בכדורים אלו חושף את מיקום היורים באופן מיידי לכל גורם עוין בסביבה.

מהתיעוד עולה כי החיילים לא נשאו ציוד מגן בליסטי מלא או מדים תקניים למצבי לחימה, עובדה המעידה כי האירוע התרחש ככל הנראה באזור עורף, הרחק מקו החזית הישיר. המקרה ממחיש את האתגר השוטף של התמודדות עם איום הרחפנים, ואת האפשרות לנטרל אותם גם ללא מערכות יירוט מתקדמות.