בבלי
טכנולוגיה צבאית

חיילים רוסים מיירטים רחפן בירי

תיעוד שהתפרסם ברשת מציג חיילים המצליחים ליירט כלי טיס בלתי מאויש בשמי הלילה באמצעות ירי ממושך מנשק קל, תוך שימוש בכדורים מנתבים המאפשרים מעקב אחר מסלול הירי

צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

תיעוד וידאו שהתפרסם לאחרונה ברשתות החברתיות מציג אירוע יוצא דופן בו חיילים מצליחים ליירט כלי טיס בלתי מאויש באמצעות נשק קל בלבד.

בסרטון ניתן לראות חיילים הפותחים באש ממושכת לעבר רחפן הטס בגובה נמוך יחסית בשעות הלילה. לאחר ירי מרוכז, החיילים מצליחים לפגוע ישירות בכלי הטיס, שמתפוצץ באוויר מעל פני הקרקע.

הירי בוצע באמצעות כדורים מנתבים, המאירים את השמיים לאורך מסלול תעופתם. שימוש בתחמושת מסוג זה מקל על המעקב אחר כיוון הירי בתנאי חשכה ומאפשר כיוון מדויק יותר לעבר מטרה נעה. יחד עם זאת, השימוש בכדורים אלו חושף את מיקום היורים באופן מיידי לכל גורם עוין בסביבה.

מהתיעוד עולה כי החיילים לא נשאו ציוד מגן בליסטי מלא או מדים תקניים למצבי לחימה, עובדה המעידה כי האירוע התרחש ככל הנראה באזור עורף, הרחק מקו החזית הישיר. המקרה ממחיש את האתגר השוטף של התמודדות עם איום הרחפנים, ואת האפשרות לנטרל אותם גם ללא מערכות יירוט מתקדמות.

מלחמת רוסיה-אוקראינהרחפניםבבליטכנולוגיה צבאית
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@babli.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעדכוני ביטחון ומלחמה גלובליים, פיתוחי נשק מתקדמים ביבשה, באוויר ובים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר