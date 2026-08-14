דובר צה"ל פרסם היום כי ביום ל' ביולי האחרון חוסל בתקיפה מדויקת בצפון רצועת עזה המחבל מחמד בסאם מחמד משתהא, שכיהן כמפקד פלוגה בכיר בגדוד שאטי, המשתייך לזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. לפי הנתונים שנמסרו, המחבל שימש כדמות מרכזית במערך הטרור של החמאס בצפון הרצועה, והיה מעורב באופן ישיר בהחזקת שבעה חטופים ישראלים בשבי.

על פי הפרטים שפורסמו, משתהא השתתף בפשיטה הרצחנית לשטח ישראל ביום ז' באוקטובר, ובמהלך המלחמה לקח חלק פעיל בהחזקת החטופים: צחי עידן ז"ל, רב"ט נועה מרציאנו ז"ל, זיו ברמן, עמרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. החיסול בוצע לאחר שהתגלתה מעורבותו הישירה בהחזקת החטופים ובפעילות טרור נגד כוחות צה"ל.

החיסול מצטרף לשורת פעולות ממוקדות שמבצע צה"ל נגד מחבלים שהיו מעורבים בטבח וב��חזקת החטופים. בשבועות האחרונים חוסלו מספר בכירים בארגון הטרור, ביניהם מחמוד פטאיר, מפקד נוחבה שהחזיק את רום ברסלבסקי והשתתף בטקסי מסירת חטופים, וכן אנס חמדאן, מפקד פלוגה בחאן יונס שהיה אחראי על תיעוד החטופים.

על פי גורמי ביטחון, משתהא ניסה בתקופה האחרונה לקדם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, והיווה איום מתמשך על הכוחות הפועלים ברצועה ועל אזרחי הדרום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכם, ופרוסים בשטח להסרת כל איום מיידי. הפעילות המבצעית נמשכת במקביל למאמצי השבת החטופים ולמניעת התארגנות מחודשת של ארגוני הטרור ברצועה.

החיסול מהווה סגירת מעגל חשובה מול מחבל שלקח חלק בפשיטה הרצחנית לשטח ישראל ובהחזקת חטופים ישראלים. מעורבותו הישירה בהחזקת שבעה חטופים, שחלקם עדיין בשבי, הפכה אותו למטרה מרכזית בפעילות הביטחונית של צה"ל. הפעולה מדגימה את המשך המאמצים להביא לדין את המעורבים באירועי ז' באוקטובר ובהחזקת החטופים.