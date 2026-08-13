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קצין רוסי לשעבר נהרג בפיצוץ בקרים

מטען חבלה שהוסתר בפח אשפה התפוצץ בסבסטופול והרג את רוברט שגייב, מפקד צוללת אוקראיני לשעבר שעבר לשירות רוסיה ב-2014 | הנסיבות והמניע טרם התבררו

רוברט שגייב, קצין בצי הרוסי ולשעבר קצין בכיר בצי האוקראיני. (צילום: רשתות חברתיות)

בשעות הבוקר התרחש פיצוץ קטלני בשדרות סטולטוב שבעיר סבסטופול, הממוקמת בחצי האי קרים. על פי הדיווחים הראשוניים, מטען חבלה שהוסתר בתוך פח אשפה התפוצץ כשגבר חלף במקום, והותיר אותו הרוג במקום.

כלי תקשורת שונים זיהו את ההרוג כרוברט שגייב, קצין בצי הרוסי שבעברו שירת בדרגה בכירה בצי האוקראיני. שגייב כיהן כמפקד הצוללת "זפורוז'יה", שהייתה הצוללת היחידה שהייתה בידי הצי האוקראיני. בשנת 2014, בעקבות השתלטות רוסיה על חצי האי קרים, עבר שגייב לשירות הצי הרוסי והמשיך את פעילותו הצבאית במסגרת זו. מעברו של שגייב לצד הרוסי תועד בדיווחים מאותה תקופה.

האירוע התרחש באזור ציבורי, בסמוך לספסל ולמדרגות. חלק מהדיווחים מציינים כי שגייב לא היה לבדו בעת הפיצוץ, אלא עבר במקום יחד עם אדם נוסף.

לאחר הפיצוץ החלו להתפרסם ברשת דיווחים על אישה שנחשדה בקשר לאירוע. על פי ערוצי תקשורת רוסיים, האישה אותרה ונעצרה לחקירה. עם זאת, הפרטים סביב מעורבותה סותרים: דיווחים אחרים טוענים כי החשד כלפיה לא היה מבוסס וכי היא לא הייתה מעורבת בהטמנת המטען.

נכון לשעה זו, לא פורסמה לקיחת אחריות מאומתת על האירוע, ולא הוצג מידע רשמי המבהיר מי עומד מאחורי התכנון וההטמנה של המטען או מה היה המניע לפעולה. העובדה שההרוג הוא, על פי הדיווחים, קצין שעבר מהצי האוקראיני לשירות רוסיה, מעניקה לאירוע משמעות רגישה במיוחד על רקע המתיחות המתמשכת בין שתי המדינות.

צבא רוסיהרוסיה-אוקראינהחצי האי קריםבבליסבסטופול
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