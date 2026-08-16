בריאיון לרשת "אל-ג'זירה" שנערך בליל מוצאי שבת, מסר דובר מחלקת המדינה האמריקנית הצהרה חדה בנוגע למצב בלבנון. הדובר הטיל את האחריות המלאה על ארגון הטרור חיזבאללה לנוכחות כוחות צה"ל בשטח לבנון, והצהיר כי הארגון מונע את התאוששות המדינה ואת צמיחתה הכלכלית.

"האחריות הבלעדית לנוכחות הישראלית בשטח המדינה מוטלת על חיזבאללה", כך נמסר מפי הדובר, שהוסיף והדגיש: "זורי הפיילוט מהווים את המסלול הפרקטי היחיד להשגת השלום". עוד הבהיר הדובר כי ארצות הברית מצפה שצבא לבנון ישלים את פעולות הניקוי באזורים הדרומיים.

דברי הדובר האמריקני מתפרסמים על רקע מתיחות בין ממשל טראמפ לממשלת ישראל בנושא הנוכחות הישראלית בדרום לבנון. לפני זמן קצר הביע הממשל האמריקני ביקורת על דבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שהודיע על המשך הנוכחות הצבאית הישראלית באזור.

בכיר בממשל האמריקני הבהיר אז כי "ארצות הברית מצפה שכל הצדדים יפעלו על פי הסכם המסגרת שעליו הוסכם, וישראל הבהירה באופן חד-משמעי שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון".

במקביל להצהרה האמריקנית, דווח בלבנון על תקיפות של חיל האוויר הישראלי באזור עלי טהאר שבדרום המדינה. על פי הדיווחים המקומיים, מדובר בסדרת תקיפות שמטרתן סיכול איומים על כוחות צה"ל הפועלים באזור. רכס עלי א-טאהר נחשב לנקודה אסטרטגית חשובה בדרום לבנון, ולפי דיווחים קודמים צה"ל מקיף את האזור במסגרת מבצע נגד תשתיות חיזבאללה. המתחם התת-קרקעי ברכס שימש כמרכז פיקוד של יחידת באדר של ארגון הטרור.

יצוין כי ביום שישי נפגעו שלושה לוחמי צה"ל באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בעקבות האירוע הצהיר ראש הממשלה נתניהו כי "צה"ל פועל בהתאם למדיניות הדרג המדיני ומסיר כל איום על כוחותינו ואזרחינו".