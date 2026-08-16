פרשת ההימורים בחיל האוויר ממשיכה להתרחב: קצין בכיר בחיל האוויר, בדרגת רב-סרן, זומן לשימוע טרם הגשת כתב אישום נגדו. החשד: הפרת אמונים לאחר שהימר באתר פולימרקט על תקיפות שביצע צה"ל באיראן ובתימן.

כך דווח הערב (יום ראשון) בחדשות 12. מדובר במקרה נוסף בפרשה שהחלה להתגלות בחודש פברואר האחרון, אולם הפעם האישום המיוחס לקצין מוגבל להפרת אמונים בלבד.

זהו המקרה השני מסוגו שמתגלה בחיל האוויר. בחודש פברואר הוגש כתב אישום נגד קצין אחר בחיל האוויר בעבירות ביטחוניות חמורות. אותו קצין היה עצור במשך מספר חודשים, ולבסוף שוחרר בתנאים מגבילים.

בכתב האישום שהוגש אז נטען כי הקצין הפר חובות סודיות יסודיות והיה מוכן "למכור" מידע ביטחוני סודי ביותר תמורת רווח כספי. על פי האישום, מעשיו סיכנו באופן ממשי את טייסי חיל האוויר ואת הפעילות המבצעית של צה"ל, תוך הפרת האמון שהופקד בידיו במסגרת תפקידו הרגיש.

אותו קצין, שכיהן בתפקיד רגיש במיוחד, ניצל לרעה את מעמדו ואת הגישה הבלתי מוגבלת שהייתה לו למידע מסווג, והעביר ידיעות ביטחוניות לגורמים חיצוניים. על פי החקירה, המידע שהועבר כלל פרטים על יכולות מבצעיות, מיקומי בסיסים ופעילות של כלי טיס של חיל האוויר - מידע שבידיים עוינות היה עלול לסכן חיי אדם.