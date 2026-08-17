כוחות צה"ל הפועלים באזור הקו הצהוב ברצועת עזה קיבלו הנחיות להתכונן לאפשרות שארגון הטרור חמאס יפתח באש לעברם, כך על פי דיווח שפורסם הערב (יום ראשון) בחדשות 12. הכתב אלמוג בוקר דיווח כי הירי עשוי להתבצע כתגובה לפעולות שחמאס מגדיר כהפרות מצד צה"ל. מדובר בניסיון של ארגון הטרור לשנות את התמונה בשטח ולהציג את עצמו כמי שמגיב לפעולות ישראליות, תוך ניצול ההפסקה בלחימה לחיזוק האחיזה בשטח.

על פי הדיווח, נרשם שינוי משמעותי בהתנהגות חמאס באזור. "בשטח כבר רואים את התעוזה של חמאס", כך דיווח בוקר. "אם בעבר ארגון הטרור שלח רק נשים וילדים לאזור הקו הצהוב - היום כבר המחבלים עצמם מתקרבים אל הקו הנפיץ ברצועת עזה". השינוי בדפוסי הפעילות מעיד על ניסיון להחזיר שליטה ולאתגר את נוכחות צה"ל. ההנחיות שהועברו לכוחות בשטח ברורות: כל איום בתוך הקו הצהוב מחייב תגובה מיידית וחיסול מחבלים המהווים סכנה. יחד עם זאת, נקבעו פרמטרים מחמירים לפגיעה במחבלים מעבר לקו.

הפרמטר המרכזי שנקבע על ידי פיקוד הדרום הוא מניעת נזק אגבי - חובה לוודא שלא ייפגעו אזרחים שאינם מעורבים. ההנחיות מחייבות את הלוחמים לשמור על איזון בין הצורך בתגובה לאיומים לבין שמירה על חיי אזרחים. מפורום "עוטף ישראל" נמסר: "חמאס מנצל את ההפסקה וחוזר להתחמש. אסור לאפשר להם להזרים כוחות או נשק. צריך לפרק ולמוטט את המהלך הזה". הדברים משקפים את החשש שארגון הטרור מנצל את ההפוגה כדי לחזק את עצמו ולהכין את השטח לפעילות עתידית.