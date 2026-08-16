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מאמצים דיפלומטיים

השליחים בדרך לישראל: ניסיון להחיות את ההסכם עם חמאס

ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף צפויים להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו • בוושינגטון מבינים את הרצון להמתין עד לאחר הבחירות אך דורשים הפחתת הסלמה • במקביל קורס ההסכם עם איראן

טראמפ ונתניהו בבית הלבן בימים טובים יותר (צילום: הבית הלבן)

שני שליחים בכירים של הנשיא האמריקאי - ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף - יחד עם טוני בלייר ממועצת השלום, מקיימים בימים אלה סבב ביקורים במזרח התיכון. במהלך השבוע הקרוב צפויים השלושה להגיע לישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה ועם בכירים נוספים במערכת הביטחון והמדינית.

לפי מקורות דיפלומטיים מערביים שמסרו לערוץ הסעודי "א-שרק", כפי שדיווח 'כאן חדשות', מטרת הביקור היא למנוע את קריסת השלב השני של ההסכם עם חמאס - הכולל את פירוק הארגון מנשקו - ולהפחית את ההסלמה הביטחונית באזור. לאחר הפגישות בישראל, צפויים השלושה להמשיך למצרים לשיחות עם המדינות המתווכות.

במקביל לכך, מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב העביר למדינות המתווכות הערכה לפיה התנגדותה של ישראל לקידום התוכנית בשלב זה נובעת מההיערכות לבחירות הקרובות. לדבריו, הנשיא טראמפ מוכן להמתין ליישום התוכנית "כאשר התנאים המתאימים יתאפשרו" - כלומר לאחר קיום הבחירות והקמת ממשלה חדשה בישראל.

המקורות הדיפלומטיים הוסיפו כי בוושינגטון מבינים את עמדתו של ראש הממשלה נתניהו המעדיף להמתין עד לאחר הבחירות, אולם דורשים ממנו בתמורה ערבויות להפחתת ההסלמה ולצמצום היקף התקיפות. דרישה זו נובעת מהחשש האמריקאי כי המשך הלחימה בעצימות הנוכחית עלול להוביל לקריסה מוחלטת של ההסכם.

המאמצים האמריקאיים להחיות את ההסכם עם חמאס מתרחשים על רקע קריסתו של הסכם אחר שחתם עליו הנשיא טראמפ במזרח התיכון - ההסכם עם איראן. בשלב זה נראה כי תוכניותיו של טראמפ לאזור נתקלות בקשיים משמעותיים.

דונלד טראמפחמאסבנימין נתניהוג'ארד קושנר

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