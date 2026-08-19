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תוואים באורך מעל 2 ק"מ

איטום מנהרות חמאס ברצועת עזה

כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יהל"ם השלימו איטום שני תוואים תת-קרקעיים באורך כולל העולה על שני קילומטרים במסגרת הפעילות לנטרול תשתיות הטרור ברצועת עזה

תיעוד מתוך תוואי התת-קרקעי שנאטם בדרום רצועת עזה
תיעוד מתוך תוואי התת-קרקעי שנאטם בדרום רצועת עזה| צילום: צילום: דובר צה"ל

יחידות צה"ל ממשיכות בפעילות מתמשכת לטיהור שטחי מחנות המרכז ודרום רצועת עזה מתשתיות טרור. בימים האחרונים פעלו כוחות החטיבה הדרומית יחד עם יחידת יהל"ם, בפיקוד יחידת ההנדסה של אוגדת עזה (143), באזור שמזרחית לקו הצהוב, במטרה לסלק את תשתיות הטרור שהקים ארגון הטרור חמאס.

תיעוד מתוך התוואי התת-קרקעי שנאטם במרחב מחנות המרכז
תיעוד מתוך התוואי התת-קרקעי שנאטם במרחב מחנות המרכז| צילום: צילום: דובר צה"ל

במהלך הפעילות הצליחו הכוחות לאטום שני תוואים תת-קרקעיים נוספים שנחפרו על ידי ארגון הטרור חמאס. שני התוואים שאותרו ואוטמו משתרעים על פני אורך כולל העולה על שני קילומטרים. פעולת האיטום מהווה חלק ממאמץ רחב היקף של לנטרל את רשת המנהרות התת-קרקעית שהקימו ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

איטום התוואי התת-קרקעי במרחב מחנות המרכז (צילום: דובר צה"ל)
איטום התוואי התת-קרקעי במרחב מחנות המרכז (צילום: דובר צה"ל)
איטום התוואי התת-קרקעי במרחב מחנות המרכז (צילום: דובר צה"ל)
רצועת עזהצה"לחמאסמנהרות טרור

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