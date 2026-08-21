( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל הודיע היום כי לפני שלושה ימים בוצעה תקיפה ממוקדת במרחב נוציראת שברצועת עזה, בה חוסל המחבל צבחי סאמי מחמוד שחתות, שכיהן כמפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל היה שותף ישיר לטבח הנורא של ז' באוקטובר ולהחזקת חטופים ישראלים במשך כל תקופת המלחמה.