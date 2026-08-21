דובר צה"ל הודיע היום כי לפני שלושה ימים בוצעה תקיפה ממוקדת במרחב נוציראת שברצועת עזה, בה חוסל המחבל צבחי סאמי מחמוד שחתות, שכיהן כמפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל היה שותף ישיר לטבח הנורא של ז' באוקטובר ולהחזקת חטופים ישראלים במשך כל תקופת המלחמה.
לפי הפרטים שנמסרו, המחבל שחתות חדר לשטח מדינת ישראל במסגרת הטבח של ז' באוקטובר, ולאחר מכן נטל חלק פעיל בהחזקתם של חטופים רבים בידי ארגון הטרור. יתרה מכך, במהלך מבצע "דלתות שמיים" שהתקיים בחודש נובמבר תשפ"ד, המחבל השתתף בטקסים שבהם הועברו שבויים לידי ארגון הצלב האדום - תפקיד שהפך אותו לדמות בולטת במערך החזקת החטופים של החמאס.
חיסול זה מצטרף לסדרת פעולות ממוקדות שמבצע צה"ל נגד מחבלים שהיו מעורבים באופן ישיר בטבח ובהחזקת החטופים. בשבועות האחרונים חיסל הצבא מספר דמויות בכירות בארגון, ובהן מחמד משתהא, מפקד פלוגה שהחזיק בשבעה חטופים ישראלים, וכן מחמוד פטאיר, מפקד נוחבה שנטל חלק בטקסי מסירת החטופים.
על פי הודעת דובר צה"ל, בתקופה האחרונה ניסה המחבל שחתות לקדם תכניות טרור נוספות כנגד כוחות צה"ל וכנגד אזרחי מדינת ישראל. התקיפה הממוקדת בוצעה במטרה להסיר את האיום המתמשך שהיווה על הכוחות הפועלים ברצועה ועל תושבי הדרום.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים בפעילותם במרחב בהתאם להסכם, תוך התמקדות במחבלים שהיו מעורבים בטבח ובהחזקת החטופים. הפעילות כוללת גם איטום מנהרות טרור וחיסול מפקדים בכירים במערך הביטחוני של ארגון הטרור חמאס.
0 תגובות