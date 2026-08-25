כוחות צה"ל והשב"כ ביצעו אתמול סדרת תקיפות ממוקדות ברחבי רצועת עזה, במהלכן הושמדו חמישה מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור השייכים לארגון הטרור חמאס.

בהודעה משותפת של דובר צה"ל ודוברות השב"כ נמסר כי במתקנים שהותקפו היו מאוחסנים רקטות, כלי נשק שונים, מטענים, רימונים וציוד לחימה נוסף. אמצעי הלחימה שימשו את מחבלי חמאס לביצוע פעולות טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

הפעילות מהווה המשך למאמצי כוחות הביטחון להסרת איומי הטרור מרצועת עזה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכם, תוך הסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל.

המחסנים שהותקפו הוקמו על ידי ארגון הטרור חמאס בתוך מסגדים ובסמוך למתקנים הומניטריים ברצועת עזה. מדובר בביטוי נוסף לשימוש הציני של חמאס באוכלוסייה האזרחית ובמבנים ציבוריים, תוך הפרה בוטה של הדין הבינלאומי.

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בימים האחרונים תקפו כוחות צה"ל והשב"כ שני מחסני נשק נוספים באזורי שג'אעיה ודיר אל-בלח שברצועה. במחסנים אלו נמצאו עשרות רובי קלצ'ניקוף, מחסניות וציוד צבאי נוסף, שהוסתרו בתוך שני מסגדים בצפון הרצועה. לפני ביצוע התקיפות הופצו אזהרות מוקדמות לאוכלוסייה על מנת למנוע ככל האפשר פגיעה באזרחים, וזאת לצד שימוש בחימוש מדויק וביצוע תצפיות אוויריות.