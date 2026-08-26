( צילום: דוברות המשטרה )

מידע מודיעיני שהגיע לרכז המודיעין בתחנת המשטרה בחברון הוביל ביום רביעי לפעילות מבצעית משולבת של בלשי המשטרה ולוחמי חטיבת יהודה של צה"ל במרכז העיר חברון. כוחות הביטחון הגיעו לאזור החשוד והפעילו אמצעים טכנולוגיים שאיתרו כלי רכב שניסה להימלט מהמקום.

הכוחות סגרו את האזור ופתחו בחיפושים יסודיים בשטח. במהלך הסריקה גילו הבלשים והלוחמים מתחת לעץ זית רובה ציד מסוג 'שוטגאן' מוכן לשימוש, לצד תחמושת מתאימה, אזיקים ומכשיר סלולרי. שני תושבי חברון, בני 23 ו-50, נעצרו במקום והועברו לחקירה בתחנת המשטרה. בהמשך הפעילות, הכוחות פעלו על בסיס מידע מודיעיני נוסף ונכנסו בכוחות מתוגברים לעיירה יטא הסמוכה, במטרה לאתר כלי רכב גנובים שהוסתרו באזור. לאחר סריקות נרחבות תחת אבטחה מוגברת, אותרו שלושה כלי רכב גנובים: רכב יונדאי ללא לוחיות זיהוי שמספרי השלדה והמנוע שלו הושחתו במכוון למניעת זיהוי, רכב לקסוס יוקרתי שנגנב לאחרונה מאזור גוש דן, ורכב טויוטה שנלקח אף הוא מאותו אזור. רכב הטויוטה נמצא מוסתר בעומק שטח מיוער, במטרה להימנע מגילוי על ידי כוחות הביטחון.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך הפעילות המבצעית ביטא ובסביבתה נעצרו שני פלסטינים נוספים שהיו מעורבים בהחזקת כלי הרכב והסתרתם. השניים, תושב יטא בן 23 ותושב בני-נעים בן 24, נתפסו על ידי הכוחות והועברו אף הם לחקירה בתחנת המשטרה בחברון.

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תפיסות אלו מצטרפות למאבק המתמשך שמנהלים כוחות הביטחון ביהודה ושומרון נגד תופעות הפשיעה, הטרור והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים. במסגרת שיתוף הפעולה המבצעי בין משטרת ישראל, צה"ל ומשמר הגבול, מתקיימת פעילות מודיעינית רציפה סביב השעון, שמטרתה סיכול פעילות פלילית וביטחונית מבעוד מועד ואיתור גורמים המנסים לנצל את תנאי השטח כדי להתחמק מהחוק. במערכת הביטחון מדגישים כי הפעילויות הממוקדות והשיתוף הבין-ארגוני יימשכו ככל שיידרש, במטרה למגר את תופעות הסחר בנשק וגניבות הרכבים ולהבטיח את הביטחון באזור.