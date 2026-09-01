התקיפות ברצועה - צילום: לפי סעיף 27א התקיפות ברצועה | צילום: צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:11

הבוקר (יום שלישי) נרשמו פיצוצים עזים בעוטף רצועת עזה, כתוצאה מתקיפות שביצע חיל האוויר ברחבי הרצועה. על פי דיווחים ממקורות ערביים, כעשרה פיצוצים נשמעו באזור העיר עזה, בשעה שמטוסי צה"ל טסו בגובה נמוך מעל האזור.

הדיווחים מעזה מציינים כי בעקבות ירי של חיילי צה"ל נהרג אדם אחד לפחות ונפצעו מספר נוספים. במקביל, מקורות ערביים מדווחים על כוח מיוחד של צה"ל שנחשף לאחר שחדר לאזור בית החולים האמריקני בשכונת אל-קטאבה, הממוקמת במערב עזה. עם זאת, קיימת אפשרות שמדובר במיליציות המשתפות פעולה עם ישראל ולא בכוח צבאי ישראלי.

הכוח המיוחד שנחשף ( צילום: לפי סעיף 27א )

המשך הפעילות המבצעית

התקיפות מתבצעות במסגרת הפעילות המבצעית השוטפת של צה"ל ברצועת עזה. כפי שדווח בימים האחרונים, כוחות הביטחון ממשיכים לפעול להסרת תשתיות טרור ולסיכול איומים מיידיים על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל.

במהלך השבוע החולף חוסלו עשרות מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש, ובהם מפקדים בכירים בארגון הטרור חמאס. התקיפות מתבצעות על בסיס הכוונה מודיעינית מדויקת, תוך מאמצים למזער ככל האפשר פגיעה באזרחים.