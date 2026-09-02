בשעות הלילה שבין יום שלישי ליום רביעי תקף צה"ל תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה באזור נבטייה שבדרום לבנון. התקיפה בוצעה במענה לניסיון פעולת טרור שביצע הארגון במהלך הלילה כנגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני.

לפי ההודעה שפרסם דובר צה"ל, במהלך הלילה שיגר ארגון הטרור חיזבאללה שני רחפני נפץ כלפי כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טאהר. לוחמי צה"ל פתחו באש לעבר אחד הרחפנים והצליחו ליירט אותו. ברוך השם, לא נגרמו נפגעים בקרב כוחותינו.

במענה לפעולת הטרור, תקף צה"ל תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה באזור נבטייה. התשתיות שהותקפו משמשות את מחבלי הארגון לתכנון ולהכוונת מתווי טרור במטרה לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני ובאזרחי מדינת ישראל. על פי הפרטים שנמסרו, התקיפות בוצעו במטרה להסיר איום מיידי.

דובר צה"ל הבהיר כי "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול במרחב הרכס ולא יאפשרו למחבלים במרחב לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל". הצהרה זו משקפת את המדיניות הנחושה של צה"ל להגיב באופן מיידי לכל ניסיון פגיעה בכוחותיו.

יצוין כי צה"ל פועל בעוצמה מול הניסיונות החוזרים של ארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחותינו. בימים האחרונים תקף צה"ל תשתיות של חיזבאללה באזור נבטייה, בתגובה לניסיונות פעולות טרור קודמים.

התרעות שווא בצפון הארץ

מוקדם יותר בבוקר הודיע דובר צה"ל כי בהמשך להתרעות שהופעלו במהלך הלילה על חדירת כלי טיס עוין במספר אזורים בצפון הארץ, לאחר בדיקה ראשונית עולה כי ככל הנראה שוגרו מספר מיירטים לעבר מטרת שווא.

לראשונה זה כחודשיים הופעלו הלילה אזעקות באזור הגושרים, מעיין ברוך וכפר יובל שבאצבע הגליל, בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין משטח לבנון. כוחות ההגנה האווירית שיגרו מיירטים לעבר מטרה אווירית חשודה שככל הנראה חצתה משטח לבנון לשטח ישראל.

האירועים מהלילה מהווים המשך להפרות ההסכמות בין ישראל ללבנון ומעידים על ניסיונות חיזבאללה המתמשכים לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל, למרות המאמצים הבינלאומיים לשמירה על יציבות באזור.