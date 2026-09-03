שר הביטחון ישראל כ"ץ העביר הבוקר (יום ה') מסר ברור למשטר באיראן, במהלך טקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה שנערך במשרד הביטחון. השר הבהיר כי במידה ותבחר איראן לתקוף את ישראל, תוסר כל מגבלה קיימת על תגובת ישראל, והדבר יוביל לפגיעה קשה בתשתיות המשטר.

"תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן", כך הבהיר כ"ץ בפני עובדי משרד הביטחון. השר הוסיף: "נכה בכל התשתיות הלאומיות הצבאיות והאזרחיות באיראן - כולל תשתיות האנרגיה - ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך".

לדברי שר הביטחון, משטר האייתולות באיראן מודע היטב למחיר הכבד שיידרש לשלם אם יבחר בדרך התקיפה. "משטר האייתולות באיראן יודע היטב למה הוא לא תוקף את ישראל אחרי שהיכינו בהם בעוצמה פעמיים, השמדנו את תוכנית הגרעין וחיסלנו את חמינאי ופגענו קשות ביכולותיהם האסטרטגיות", אמר כ"ץ.

יחד עם זאת, השר הזהיר מפני אפשרות שהמשטר האיראני ינקוט בצעדי ייאוש. "יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש", הסביר.

כ"ץ הדגיש כי מערכת הביטחון נערכת לכל תרחיש אפשרי. "ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות - וצה"ל מוכן לביצוע המשימה", הבהיר שר הביטחון.

במקביל, דיווחים מהימנים מצביעים על כך שאיראן העבירה בחודשים האחרונים אזהרות חמורות לארצות הברית באמצעות ערוצים דיפלומטיים, תוך איום בתגובה רחבת היקף למהלכים צבאיים ישראליים באזור.

במערכת הביטחון מעריכים כי הלחץ הכלכלי והפוליטי על המשטר באיראן עלול אכן לדחוף את טהראן לצעדים חריפים, במיוחד בתקופת החגים הקרבה. צה"ל מגביר את הדריכות ומקיים תרגולים להיערכות מול תרחישים שונים של הסלמה.

דברי שר הביטחון מגיעים על רקע מתיחות גוברת במזרח התיכון והסלמה בין ארצות הברית לאיראן, כאשר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב דיווח לאחרונה על תקיפות במטרות איראניות במצר הורמוז ובאיראן עצמה.