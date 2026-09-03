משרד ראש הממשלה פרסם באופן רשמי את לוח הזמנים המפורט של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשעות הראשונות של יום ה-7 באוקטובר, על רקע דיווחים שונים שהתפרסמו לאחרונה. בלשכת ראש הממשלה ציינו כי הפרסום נעשה "בעקבות פרסומים מוטעים שהתפרסמו לאחרונה", במטרה להבהיר את מהלך האירועים כפי שהם מתועדים ברישומים הרשמיים.

על פי התיעוד שפורסם, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה העביר לו את העדכון הראשון על המתקפה מרצועת עזה בשעה 06:29 בבוקר. כעבור כרבע שעה, בשעה 06:44, התקיימה שיחת עדכון נוספת שבמהלכה הביע ראש הממשלה תמיהה על כך שלא התקבלה כל התרעה מוקדמת במודיעין, ובמקביל ביקש לבחון את הצורך בגיוס מילואים נרחב ואת האפשרות לבצע חיסולים ממוקדים של מנהיגות החמאס.

בשעה 07:30 יצאה שיירת ראש הממשלה לכיוון הקריה בתל אביב. במהלך הנסיעה שוחח נתניהו עם שר הביטחון, אשר עדכן אותו כי טרם התגבשה תמונת מצב ברורה, והורה לכנס הערכת מצב בבונקר.

ראש הממשלה הגיע לקריה בסביבות השעה 08:00 (לפי רישומי השב"כ ההגעה תועדה בשעה 08:22). בין השעות 08:30 ל-09:30 קיבל נתניהו עדכוני מודיעין שוטפים מצוות המזכירות הצבאית. במקביל, בשעה 08:40, כינס שר הביטחון את הרמטכ"ל וראש השב"כ לגיבוש תמונת מצב לקראת הדיון המרכזי.

נקודה משמעותית בלוח הזמנים: רק בשעה 09:47 קיבל המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, לראשונה, את מסמך הערכת המצב שערך ראש השב"כ מוקדם יותר באותו בוקר, בשעה 05:15.

כעבור כמה דקות, בשעה 09:55, התכנסה הערכת המצב המרכזית בבונקר בהשתתפות צמרת הביטחון: שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ, ראש המל"ל וראש אמ"ץ. במהלך ישיבה זו קיבל ראש הממשלה החלטות מרכזיות: הוא הורה על סגירה הרמטית של קו הגבול למניעת הברחת חטופים וחדירת מחבלים נוספים, דחה את המלצת צה"ל לגיוס מילואים חלקי והורה על גיוס מלא, והנחה להוציא פקודת מלחמה ולהיערך במקביל לחזית הצפונית. בסיום הישיבה המורחבת קיים ראש הממשלה התייעצות ביטחונית מצומצמת עם שר הביטחון והרמטכ"ל.