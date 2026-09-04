שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום (שישי) כי צה"ל השלים את השליטה באזור הביטחון שבדרום לבנון, זאת בעקבות כיבוש רכס עלי טהאר בעל החשיבות האסטרטגית. השר פירסם כי המבצע המורכב הסתיים בהצלחה, וכי מערכת המנהרות שהייתה בשימוש ארגון הטרור החיזבאללה כמרכז פיקוד לתקיפות נגד כוחותינו ונגד יישובי הגליל, טוהרה לחלוטין.

בהודעתו כתב כ"ץ: "כיבוש רכס עלי טהאר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון". השר הסביר כי לאחר התמרון לקו הנ"ט, כיבוש הבופור והתבססות צה"ל ברכס השולט על יישובי הגליל המזרחי, הוחלט על תמרון נוסף לכיוון רכס עלי טהאר. ההחלטה התקבלה בעקבות מידע מודיעיני על מערכת מנהרות פיקוד ושליטה של ארגון הטרור במקום.

שר הביטחון הדגיש את המשמעות האסטרטגית של מערכת המנהרות שנכבשה. "מנהרות עלי טהאר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה - הכל כך חשוב לחיזבאללה - ומכאן חשיבותם האסטרטגית", כך נכתב בהודעה.

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כ"ץ חשף כי הכוחות פעלו ברכס בתנאי שטח קשים ביותר, הן בהתקפה והן בהגנה. "ליוויתי מקרוב את הפעילות ברכס, כולל קשר עם הכוחות בשטח, והתרשמתי עמוקות ממחויבותם למשימה", מסר השר, והוסיף כי הטיל איפול כבד על פרטי המבצע מתוך דאגה לשלום הלוחמים.

על פי הדיווחים, רכס עלי טאהר מתנשא לגובה של כ-700 מטרים ומגיע לשיאו באזור הבופור. הרכס יוצר הפרדה גיאוגרפית ברורה בין אפיק הליטני ממזרח לרמת א-נבטיה ממערב. בשל היכולת לתצפית ולשליטה על עורקי התנועה ונתיבי הגישה לנבטיה, הקים בו ארגון הטרור את עמדת הפיקוד שלו.

שר הביטחון הצדיע לנחישות הפיקוד ולגבורת הלוחמים: "במבצע מורכב ושיטתי הושלמה המשימה והמנהרות טוהרו ממחבלים". כ"ץ הבהיר כי כעת צה"ל ישלים את נטרול המנהרות ויערך את הכוחות באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחודשת של האויב.

בהודעתו הדגיש שר הביטחון את המדיניות הנחרצת של הממשלה: "רה"מ נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר, המתוקף מידי יום על ידי צה"ל: ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל".

כ"ץ סיכם בציון כי "כיבוש עלי טהאר הוא צעד חשוב בהשגת היעד". ההודעה מגיעה על רקע המתיחות המתמשכת בגבול הצפוני, כאשר צה"ל ממשיך לפעול בנחישות להשמדת תשתיות הטרור של החיזבאללה באזור הביטחון.

במקביל דווח כי צה"ל חיסל אמש באזור דיר א-זהראני את אבו חסן עלאא, מפקד בכיר ביחידת "באדר" בחיזבאללה. החיסול בוצע בתגובה לפעילות הארגון נגד הכוחות הפועלים באזור הביטחוני, כאשר המחבל לקח חלק בקידום פעילות טרור בשטח, לרבות שיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון.

הרמטכ"ל ביקר בדרום לבנון ואמר: "אנחנו ערוכים לכל שינוי במצב. בלבנון כבשנו שטחים ואנחנו מטהרים אותם מתשתיות טרור. אם נידרש - נעמיק ונגיע לאזורים נוספים. צה"ל אחראי על הביטחון - ולא ניסוג מהשטחים שכבשנו עד שיובטח ביטחון ארוך טווח".

במסגרת המבצע, כוחות הנדסה והתקפה ניטרלו והשמידו עד היסוד מתחמים מבוצרים שהוסתרו לאורך שנים. חלקים נרחבים מתשתיות התת-קרקע פוצצו, כאשר במערכת הביטחון מזהים אבדות כבדות ומותם של מחבלים רבים ששהו בתוך המנהרות. ההתמודדות עם המערך התת-קרקעי המבוצר בוצעה בזהירות ובשיטה של הגברת לחץ הדרגתית כדי למנוע סכנה ללוחמים.