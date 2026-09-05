לוחמים אמריקאים ( צילום: משרד המלחמה של ארצות הברית )

הערכות מודיעין אמריקניות עדכניות שפורסמו ב"ניו יורק טיימס" מעלות תמונה מדאיגה בנוגע לכוונות המשטר האיראני. לפי הממצאים, לאחר כחצי שנה של עימות צבאי לסירוגין, חלה התפתחות משמעותית בעמדת טהרן: המשטר צבר ביטחון רב יותר ביכולותיו הצבאיות, רכש ניסיון מבצעי נרחב, ונראה כי הוא נחוש להמשיך את הסכסוך לטווח ארוך תוך שקילת הסלמה משמעותית בשבועות הקרובים.

מהערכות אלו עולה כי הנכונות האיראנית להגיע להסדר שיביא לסיום העימות פחתה באופן ניכר. המשטר, שנשלט כיום בעיקר על ידי גורמים קיצוניים, סבור שביכולתו לספוג מכות קשות ולנהל "משחק ארוך טווח" שמטרתו לתסכל את ארצות הברית, לייאש את הממשל בוושינגטון ולהחמיר את המצב הפוליטי של הנשיא דונלד טראמפ לקראת בחירות האמצע. לפי הדיווחים, הביטחון העצמי הגובר של טהרן נשען על מספר גורמים מרכזיים. בראש ובראשונה, המשטר גיבש הבנה ברורה יותר של עוצמתו הצבאית ויכולתו לעמוד מול מהלומות קשות. למרות הנזקים הניכרים שספגה, ההנהגה האיראנית – שהייתה מפולגת בעבר – מציגה כעת לכידות פנימית רבה יותר, בעוד האופוזיציה המקומית הושתקה כמעט לחלוטין. יתרה מכך, למרות התקיפות האמריקניות והישראליות, איראן ממשיכה להחזיק במאגרים נרחבים של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. בימים האחרונים התחדשה הלחימה בשטח לאחר תקופה של שקט יחסי. בשבוע החולף כיוונה איראן לפגיעה בכלי שיט במצר הורמוז, תקפה בסיסים אמריקניים במזרח התיכון, ביצעה ירי לעבר מטרות בירדן שגרם למותם של שלושה חיילים אמריקניים, ואף פגעה בתשתיות בכווית. בתגובה תקפו כוחות ארה"ב בתוך שטח איראן, אך גורמי המודיעין מזהירים כי חילופי המהלומות שנראו עד כה הם רק הקדמה לפעולות נרחבות יותר שטהרן עשויה לנקוט. ביקורות חשאיות שסיבכו אפילו את ישיבת סלבודקה: הסוד של קרן עולם התורה | מעייריב איצלה כץ | 03.09.26 בשבת האחרונה אישר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי כוחותיו תקפו והשביתו לצמיתות שלוש מכליות נפט גולמי איראניות באזור מצר הורמוז ומפרץ עומאן. המהלך האמריקני החריף הגיע בתגובה ישירה לשיגור טילים בליסטיים על ידי משמרות המהפכה לעבר שתי ספינות מלחמה של הצי האמריקני – נושאת מטוסים ומשחתת המצוידת בטילים מונחים. לפי דיווחי הצבא האמריקני, כלי השיט הצליחו לחמוק מהטילים האיראניים, ולא נרשמו נפגעים או נזק לכוחות האמריקניים.

חיל הים ארה"ב ( צילום: משרד המלחמה של ארצות הברית )

נדבך נוסף באסטרטגיה האיראנית, לפי גורמי המודיעין, הוא שימוש נרחב במתקפות סייבר כאמצעי לשחיקת דעת הקהל בארה"ב. האקרים המזוהים עם המשטר בטהרן מואשמים בביצוע מתקפות סייבר על יותר ממאה מערכות מים ברחבי ארצות הברית בסוף חודש יולי. אף שהמים לא זוהמו, האירועים הובילו להפרעות תפעוליות, מעבר לתפעול ידני ואזהרות הרתחת מים לתושבים. כמו כן, זוהה עניין איראני בתקיפת תשתיות נפט וגז אמריקניות.

מומחים מעריכים כי גם בהיעדר נזק פיזי קטסטרופלי, מתקפות אלו מיועדות לשחוק את הסבלנות של הציבור האמריקני כלפי מעורבות במלחמה שאינה פופולרית. התבטאויות סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, שניסה להמעיט בעוצמת האיום והודה כי המשטר ימשיך לנסות לפגוע בארה"ב, לצד דבריו של חבר בית הנבחרים ג'ייסון קרואו בדבר יכולת הספיגה האיראנית, מדגישים את ההבנה בוושינגטון כי טהרן אינה ממהרת לוותר.

מנגד, הנשיא טראמפ אינו חותר לעת עתה למשא ומתן ומאמין כי המשך הלחץ הכלכלי והסנקציות יאלץ בסופו של דבר את טהרן לעשות ויתורים בנוגע לשליטתה במצר הורמוז ובנוגע לתכנית הגרעין שלה. אולם בטווח הקצר, גורמי המודיעין מזהירים כי הסנקציות הכלכליות רק תורמות להסלמה נוספת. עיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי הנשיא טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה, כאשר גורמים אמריקניים מסרו לעיתון כי כרגע הוא נוטה לחיוב בנושא זה, אך טרם התקבלה החלטה סופית.

טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

במקביל, בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות. גורמים ביטחוניים ישראליים אישרו כי יש בסיס להערכות האמריקניות, והדגישו כי המצב הפנימי הקשה באיראן והחשש מאובדן מנופי הלחץ לאחר בחירות האמצע עלולים לדחוף את המשטר לצעדי ייאוש. כך דווח ב-Ynet. בישראל גובר החשש כי איראן, שנמנעה עד כה מתקיפה ישירה על שטחה, תנסה לפעול נגדה – אם באופן ישיר ואם באמצעות שלוחיה באזור כמו חיזבאללה בלבנון – כחלק מהמאמץ להשפיע על מחירי הנפט ולהגביר את הלחץ הבינלאומי.

בתגובה לכך, שיגרו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ אזהרות חריפות במיוחד. שר הביטחון כ"ץ הבהיר בטקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה במשרד הביטחון כי "תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן". לדבריו, "נכה בכל התשתיות הלאומיות הצבאיות והאזרחיות באיראן - כולל תשתיות האנרגיה - ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך".

כ"ץ ציין כי משטר האייתולות באיראן מודע היטב למחיר שישלם אם יבחר לתקוף. "משטר האייתולות באיראן יודע היטב למה הוא לא תוקף את ישראל אחרי שהיכינו בהם בעוצמה פעמיים, השמדנו את תוכנית הגרעין וחיסלנו את חמינאי ופגענו קשות ביכולותיהם האסטרטגיות", אמר. עם זאת, השר הזהיר מפני אפשרות של צעדי ייאוש מצד המשטר האיראני. "יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש", הסביר השר.

תחקיר מקיף של סוכנות הידיעות רויטרס חשף כי משמרות המהפכה האיראנית העבירו בחודש אוגוסט האחרון אזהרה חמורה לארצות הברית, לפיה טהראן תגיב במתקפה רחבת היקף לכל מהלך צבאי ישראלי כולל על רכס עלי א-טאהר שבדרום לבנון. המסר האיראני, שהועבר דרך עומאן ששימשה כמתווכת, הוביל ללחץ אמריקני כבד על ירושלים ולדחיית ההסתערות המתוכננת. על פי התחקיר, הרכס האסטרטגי מהווה מוקד מתיחות מרכזי בעימות, שכן חיזבאללה הקים בו מרכז פיקוד תת-קרקעי עצום ומחסני אמל"ח.

לבנון ( צילום: אייל מרגולין, פלאש 90 )

כוחות צה"ל, שכבשו שטחים נרחבים מדרום לרכס, כיתרו למעשה את המתקן והשתלטו על המרחב הסובב אותו. בתוך המתקן נצורים עשרות מחבלים, ויחד איתם - למעלה מתריסר אנשי משמרות המהפכה, בהם לפחות שני קצינים בכירים. גורם זר המעורה בפרטים מסר לרויטרס כי בעקבות האולטימטום האיראני, הופעל לחץ אמריקני משמעותי על ישראל. הלחץ הדיפלומטי, שהגיע מוושינגטון, הוביל בסופו של דבר לדחיית ההסתערות הישראלית המתוכננת על הרכס.

פרטים נוספים נחשפים על הלחימה האינטנסיבית של צה"ל ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, עליה איימה איראן לפתוח במתקפה עצימה אם תימשך שם הפעילות. לפי דיווח בחדשות 12, כוחות הביטחון ממשיכים במבצע בעצימות גבוהה תוך הידוק טבעת החנק והמצור הממושך על היעד המבוצר, במטרה לגרוע לחלוטין את יכולות ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ולפרק שיטתית את יחידת "באדר".

רכס עלי טאהר מתנשא לגובה של כ-700 מטרים ומגיע לשיאו באזור הבופור, כשהוא יוצר הפרדה גיאוגרפית מובהקת בין אפיק הליטני ממזרח לרמת א-נבטיה ממערב. בשל היכולת האסטרטגית לתצפת ולטווח ממנו את כל עורקי התנועה ונתיבי הגישה לנבטיה, קבע בו ארגון הטרור את עמדת הפיקוד שלו. במסגרת המבצע, כוחות הנדסה והתקפה מנטרלים ומשמידים עד היסוד מתחמים מבוצרים שהוסתרו לאורך השנים. חלקים נרחבים מתשתיות התת-קרקע פוצצו, כאשר במערכת הביטחון מזהים אבדות כבדות ומותם של מחבלים רבים ששהו בתוך המנהרות, לצד בריחה של חלק מפעילי הטרור מהתוואי.