דובר צה"ל הודיע הבוקר (יום ראשון) כי ארגון הטרור חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני כלי טיס בלתי מאוישים עמוסי חומר נפץ לכיוון כוחות הצבא הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. לוחמי צה"ל הצליחו ליירט באש נשקם אחד מכלי הטיס, והשני לא פגע ביעדו. בחסדי השם יתברך, לא נפגע איש מכוחותינו.

דובר צה"ל הגדיר את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. בעקבות פעולת הטרור, הורה צה"ל על תקיפת יעדי טרור בדרום לבנון. הדובר הבהיר כי "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול במרחב הביטחוני להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".

צה"ל מסר כי הוא ממשיך לפעול בנחישות מול ניסיונות החוזרים של ארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחותינו, ויפעל בעוצמה גם בהמשך.

יצוין כי בשבוע שעבר אירע מקרה דומה, כאשר חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל באזור רכס עלי טהאר, ולוחמי צה"ל הצליחו ליירט אחד מהם. בתגובה לאותו אירוע, תקף צה"ל תשתיות של ארגון הטרור במרחב נבטייה שבדרום לבנון.

לפני מספר ימים הכריז שר הביטחון ישראל כ"ץ כי צה"ל השלים את האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון, לאחר שכבש את רכס עלי טהאר האסטרטגי. השר הבהיר כי "ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל".