חיסול המחבל | צפו - צילום: דובר צה"ל חיסול המחבל | צפו | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:07

צה"ל פרסם היום (יום שני) כי אתמול פעלו כוחותינו במרחב שאטי שברצועת עזה וחיסלו את המחבל צבחי חדר האשם אלבטריחי, פעיל בארגון הטרור גא"פ.

לפי הפרטים שנמסרו מדובר צה"ל, המחבל השתתף בהטמנת מטעני חבלה נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. בתקיפה נוספת שבוצעה לפני מספר ימים, חיסל צה"ל את המחבל אחמד פואד חליל חלס, פעיל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. גם הוא השתתף בהטמנת מטענים ובפעילות טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

המחוסלים ( צילום: דובר צה"ל )

על פי ההודעה הרשמית מדובר צה"ל, בתקופה האחרונה מקדמים המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. שני המחבלים חוסלו במטרה להסיר את האיום המיידי שהיוו על כוחותינו.

החיסולים מצטרפים לשורה של פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. כפי שדווח, כלי הנדסי של כוחות צה"ל עלה על מטען חבלה של ארגון הטרור חמאס במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. דובר צה"ל הגדיר את האירוע כ"הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חמאס".

בנוסף, כוחות צה"ל חיסלו בשבועות האחרונים מספר מחבלים בכירים נוספים ברצועה. בין היתר, חוסלו שני מחבלי נוח'בה שפשטו למחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר, כאשר אחד מהם שימש כשומר ראש של רב המרצחים יחיא סינוואר.

גורמי ביטחון הבהירו כי צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית ממוקדת ברצועת עזה להסרת איומים מיידיים על כוחותינו ועל אזרחי ישראל. התקיפות המדויקות מבוצעות בהכוונה מודיעינית ובהתאם לצורכי השטח.