כוחות צה"ל ושב"כ ביצעו אתמול (יום שלישי) סדרת תקיפות במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה, במהלכן הושמדו שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגוני הטרור חמאס וג'יהאד אסלאמי. במקביל, הושמד בור שיגור ממנו שוגרו במהלך המלחמה רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

על פי ההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות שב"כ, ארגוני הטרור איחסנו במחסנים אלה עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים, ובכללם רקטות, כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' וציוד לחימה נוסף.

מדיווחי צה"ל עולה כי בתקופה האחרונה מחבלי חמאס מגיעים למחסנים אלה ומשתמשים בכלי הנשק שבתוכם לצורך ביצוע שמירות וביסוס שליטה ברצועת עזה. פעילות זו מצביעה על ניסיונות הארגון לשקם את יכולותיו הצבאיות ולהחזיק באמצעי לחימה.

דובר צה"ל הדגיש כי "צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לגריעת יכולות ארגוני הטרור ברצועת עזה ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו". כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.