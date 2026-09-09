ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום (יום רביעי) ביקור במוצב צה"ל בכתר החרמון שבשטח סוריה, בליווי שר הביטחון ישראל כץ וסגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, כך הותר לפרסום כעת. במהלך הביקור השמיע נתניהו מסר נחרץ כלפי איראן וכוחות הטרור באזור.

"ערב ראש השנה, אנחנו בראש החרמון, בכתר החרמון", אמר ראש הממשלה בפתח דבריו. "דמשק כאן, לבנון שם, רמת הגולן הסורית שם, ואנחנו שולטים בכל המרחב מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים התיכון, שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה".

נתניהו הבהיר כי מדינת ישראל לא תאפשר לגורמי טרור להתבסס בסמוך לגבולותיה: "אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה".

ראש הממשלה לא הסתפק בתיאור המצב הביטחוני הנוכחי והפנה מסר ישיר למשטר באיראן: "ומהשיאים האלה יש עוד עבודה - העבודה העיקרית היא להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה ואנחנו נעשה את זה".

במסגרת הביקור קיבל ראש הממשלה סקירה מבצעית מפורטת על הפעילות בגזרה ממפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא וממפקד אוגדה 210 תא"ל יאיר פלאי. הסקירה התמקדה בשליטת צה"ל באזור ובמניעת התבססות גורמים עוינים.

הביקור בכתר החרמון מהווה המשך ישיר למדיניות הביטחונית הנחרצת שמקדמת ישראל מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. בסוף חודש אוגוסט ערך שר הביטחון כץ ביקור דומה באזור, במהלכו העביר מסרים ברורים לכיוון דמשק ואנקרה.

"אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון, היכן שהיה מוצב החרמון הסורי. היום כוחות צה"ל נמצאים פה ובכל רחבי החרמון ורמת הגולן ובכל אזור הביטחון", אמר אז שר הביטחון כץ. לדבריו, מעמד זה מאפשר לכוחות להשקיף "על דמשק מלמעלה, מרחק 35 קילומטר, להשקיף על הבקאע בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה וכמובן להשקיף ולהגן על יישובי הגליל והגולן".

ראש הממשלה סיים את דבריו בברכה לקראת ראש השנה: "אני מאחל לכם שנה טובה אזרחי ישראל ולחיילים הגיבורים שלנו שעושים פה את העבודה".