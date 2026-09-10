כוחות הביטחון פועלים החל משעות הלילה בסריקות נרחבות באיזור השומרון, לאחר שהתקבל דיווח על תושב שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור ונעלם. מדובר ביניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנראה לאחרונה אתמול בשעות הערב באזור העיר אריאל.

עם קבלת הדיווח על היעדרותו, החלו כוחות משטרה יחד עם כוחות צה"ל בסריקות אחר הנעדר. גופי הביטחון הקימו חדר פיקוד וקשר בין-ארגוני, תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות, מאמצי גורמי איסוף מודיעין, הפעלת יחידות מיוחדות ובהן יחידת העילית 'מצדה' של שירות בתי הסוהר, והזנקת מסוק משטרתי של המערך האווירי במטרה לאתרו תוך שמירה על שלומו וביטחונו.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, דוברות שירות הביטחון הכללי, דוברות שירות בתי הסוהר ודובר צה"ל, המאמצים לאיתור הנעדר נמשכו במספר זרועות במקביל. הכוחות פעלו תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ובשיתוף פעולה הדוק בין הגופים השונים.

לאחר סריקות נרחבות - יניב סרדל אותר בחיים.