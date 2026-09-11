( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל ושב"כ חיסלו אמש (חמישי) בתקיפה מדויקת במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה את המחבל מחמד יאזורי, שכיהן כמפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל היה אחראי על ניהול פעילות מחבלי החטיבה והכוונתם לביצוע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

לפי ההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות שב"כ, יאזורי מונה לתפקיד מפקד החטיבה לאחר שמילא תפקידים בכירים נוספים בחטיבה, ביניהם סגן מפקד חטיבת חאן יונס, מפקד גדוד הסיוע הקרבי ומפקד מחלקת המודיעין בחטיבה. בתקופה האחרונה פעל המחבל לקידום עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ולשיקום בניין הכוח של החטיבה, שספג פגיעה קשה במהלך המלחמה. בצה"ל הדגישו כי החיסול בוצע במטרה להסיר את האיום המיידי שהיווה המחבל.

- צילום: דובר צה"ל צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:22

באותה תקיפה חוסלו שני מחבלים נוספים מהזרוע הצבאית של חמאס בחטיבת חאן יונס: חודיפה מעמר, שכיהן כמפקד פלוגה, ומחמד בהג'ת ראצ'י. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

במערכת הביטחון מדגישים כי הפעילות המבצעית ברצועת עזה נמשכת במטרה לגרוע את היכולות הצבאיות של ארגון הטרור ולמנוע את שיקום תשתיות הלחימה. הכוחות ממשיכים לפעול בנחישות לסיכול כל ניסיון של חמאס לשקם את יכולותיו הצבאיות או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל.