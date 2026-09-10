הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף יצא במתקפה חריפה נגד יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט, על רקע החלטות שקיבל בתקופת כהונתו כרמטכ"ל, והזהיר מפני אפשרות של ממשלה בראשותו.

בכנס שנערך באשדוד אמר הראשון לציון: "הצלנו את תלמודי התורה. אם פעם יעלו השמאל, איזנקוט והחברים שלו, אוי ואבוי. הוא היה רמטכ"ל, הוא עשה תקנה בצבא שיהיו חייל וחיילת בטנק בצבא ביחד. אוי ואבוי".

הגר"י יוסף חשף כי בתקופה שבה כיהן כרב הראשי לישראל פנה לאיזנקוט בנושא זה, אך לא זכה למענה: "הייתי אז רב ראשי, הסברתי לו מה חומרת העניין. ככה נלחמים בעניין? הוא אפילו לא ענה לי. חברים, קצת כבוד, אתה רמטכ"ל, פונה אליך רב ראשי, אפילו לא עונה".

לפני חודשיים: "איזנקוט אולי כן יחזור בתשובה"

המתקפה הנוכחית של הראשון לציון מגיעה כחודשיים לאחר התבטאות שונה לחלוטין ביחס לאיזנקוט. בשיעורו השבועי אמר הגר"י יוסף כי הוא אינו מאמין שראש הממשלה בנימין נתניהו יחזור בתשובה, אך הוסיף: "איזנקוט אולי כן יחזור בתשובה".

יום לאחר מכן פורסם בגלי צה"ל דיווח של הכתב מרדכי הלפרין על דברים שנאמרו בשיחה סגורה, לפיהם הראשון לציון אף העלה אפשרות לתמוך באיזנקוט לראשות הממשלה. לפי הדיווח, הגר"י יוסף אמר: "גדי איזנקוט הוא אדם טוב, יהודי חם, הוא אוהב את לומדי התורה", והוסיף: "אפשר שנלך איתו בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא".

הפרסום עורר תגובה מלשכת הראשון לציון, שהכחישה את הדברים: "תוכן הפרסום מוכחש לחלוטין, מצער שיש מי שבחר לסלף ולפרסם דברים שלא נאמרו".