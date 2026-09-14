נתניהו: השגנו ניצחון ענק נוסף על חיזבאללה

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי צה"ל השיג "ניצחון ענק נוסף על חיזבאללה" עם השמדת מבצרי הטרור הגדולים של הארגון ברכס הבופור וברכס עלי טאהר. ההודעה הגיעה לאחר שכוחות צה"ל השלימו מבצע רחב היקף שנמשך כשלושה חודשים באזור.

"השגנו עוד ניצחון ענק על חיזבאללה", מסר ראש הממשלה. "השמדנו את מבצר הטרור הגדול שלו ברכס הבופור וברכס עלי טאהר". נתניהו הבהיר כי המדיניות הישראלית ברורה: "נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון. נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל".

ראש הממשלה הפנה אזהרה חריפה לאויבי ישראל: "אם לא למדתם את הלקח עד עכשיו, ותחליטו לתקוף אותנו שוב - תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, ובעזרת השם אנחנו נשלים אותה".

כוחות אוגדה 36, עוצבת הקומנדו ויחידת יהל"ם השלימו מבצע מורכב ברכס עלי טאהר, במסגרתו פוצצו למעלה מאלף ומאה טון חומרי נפץ. במהלך הפעילות השמידו הכוחות את מפקדת יחידת באדר וחיסלו מחבלים רבים שהתבצרו במנהרות טרור עמוקות.

30 בכירים ארגנו קמפיין נגד קטאר – והוא נעלם יהודה פנחסי | 13:18

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר באוגדה 36 לאחר השלמת המבצע. "הלילה השמדנו את תשתיות הטרור התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר, בהמשך לנטרול רשת המנהרות ברכס הבופור", מסר הרמטכ"ל. "מדובר בחלק ממערך עצום שנחפר במשך שנים בהשקעה אדירה - תשתית הפיקוד, השליטה והלחימה המרכזית של חיזבאללה, שנבנתה בסיוע איראני".

על פי הרמטכ"ל, בין היתר איתרו כוחות צה"ל בתוך האתרים אמל"ח מתקדם מייצור איראני, שייעודו פגיעה בכוחות צה"ל ויישובי הצפון. זמיר הבהיר כי לאחר מתקפת החמאס בשבעה באוקטובר, חיזבאללה הוא זה שיזם ופתח במלחמה נגד ישראל בחזית הצפונית.