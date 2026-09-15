השמדת פיר שאותר בדרום לבנון - צילום: דובר צה"ל השמדת פיר שאותר בדרום לבנון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:07

דובר צה"ל מסר כי כוחות צוות הקרב החטיבתי 55, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון, ממשיכים בפעילות להסרת איומים על מדינת ישראל.

במהלך סריקות שערכו הכוחות במרחב, נחשפה עמדת שהייה של ארגון הטרור חיזבאללה שכללה פיר מנהרה ומשגרי רקטות מוכנים לשימוש. בסך הכול אותרו 32 רקטות שהיו מכוונות לעבר שטח ישראל, והושארו במקום עוד לפני כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. הפיר והרקטות הושמדו על ידי כוחות צה"ל. דובר צה"ל הדגיש כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים ולהיות מחויב להסכם הפסקת האש".

משגרי רקטות שאותרו במרחב הביטחוני ( צילום: דובר צה"ל )

משגרי רקטות שאותרו במרחב הביטחוני ( צילום: דובר צה"ל )

משגרי רקטות שאותרו במרחב הביטחוני ( צילום: דובר צה"ל )

משגרי רקטות שאותרו במרחב הביטחוני ( צילום: דובר צה"ל )

פיר מנהרה שאותר במרחב הביטחוני ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות החטיבה 55 בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות החטיבה 55 בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות החטיבה 55 בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות החטיבה 55 בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות החטיבה 55 בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות החטיבה 55 בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )