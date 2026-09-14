נתניהו מזועזע מסרט "נז"א": "זה מתחיל ביאיר גולן"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בחריפות לסרט התיעודי "נז"א" שיצרו הבמאים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, וזכה בסוף השבוע בפרס חבר השופטים בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בוונציה.

"שמעתי, וזה מזעזע", השיב נתניהו לשאלת מראיין על הסרט. "אתה יודע, אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית. אבל כשזה בא מתוכנו, זה פשוט בלתי נסבל".

ראש הממשלה הצביע על שרשרת אירועים שלדבריו מובילה להשמצת צה"ל: "וזה מתחיל ביאיר גולן שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב. וזה נמשך אחר כך לפצ"רית שמדליפה סרטון מבושל ושקרי שמשמיץ את חיילי צה"ל בכל העולם. ועכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צה"ל כפושעי מלחמה וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה".

הסרט, על פי תקציר העלילה, עוסק במנגנוני הפעולה מאחורי ההרג ההמוני בעזה ומתבסס על עדויותיהם של 24 חיילים וקצינים בצה"ל. שם הסרט נגזר מראשי התיבות הצבאיים "נזק אגבי".

נתניהו חיבר את הסרט לזירה הפוליטית הפנימית, כשהוא מפנה אצבע מאשימה כלפי ראש מפלגת המחנה הממלכתי גדי אייזנקוט. "אתה יודע, זה שני במאים ישראלים שהם חברים בארגון הבמאים והבמאיות, שהראש שלהם עד לפני שבוע, לפני שהוא הודיע על התפטרותו, היום הוא חבר במפלגה של אייזנקוט", אמר.

ראש הממשלה קרא לאייזנקוט לנקוט בצעדים נחרצים: "אז אני אומר לגדי אייזנקוט, בטל את הסכם העודפים שלך עם המפלגה של יאיר גולן. צא בגינוי חריף על הדבר הזה ותעיף את הבחור הזה מהרשימה שלך".

גם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים התייעצות בנושא הסרט, במהלכה השתתפו סגן הרמטכ"ל, ראש אגף המבצעים, הפרקליט הצבאי הראשי, מפקד חיל האוויר, מפקד 8200, דובר צה"ל ומפקדים נוספים.

הרמטכ"ל עמד על כך שמדובר בניסיון מכוון לפגוע באופן ישיר בלגיטימיות של צה"ל ושל מדינת ישראל. "על פי הפרסומים העולים עד כה זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת", מסר רב-אלוף זמיר. "הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו".

"זהו מהלך נגד מדינת ישראל, לא רק נגד צה"ל", הוסיף הרמטכ"ל. "הוא מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל, מכפיש את חיילי צה"ל ומפקדיו". הרמטכ"ל הנחה לבחון פעולות משפטיות נגד המעורבים בהפקת הסרט.