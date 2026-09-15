צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת רפיח בחמאס

בסייעתא דשמיא, צה"ל ושב"כ תקפו בדרום רצועת עזה את נאעל אבו עביד, מפקד חטיבת רפיח בארגון הטרור חמאס. בהודעה חריגה של דובר צה"ל והשב"כ נמסר כי "צה"ל ושב"כ תקפו מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה".

גורמים במערכת הביטחון אישרו כי יעד התקיפה הוא האיש החזק בחמאס עזה, מפקד חטיבת רפיח. המערכת ממתינה לאישור סופי כי המחבל נהרג בתקיפה, אך ההערכות הן שהחיסול הצליח.

מקורות ברצועה דיווחו על שני הרוגים, ביניהם ילדה בת שמונה, ו-14 פצועים בשלוש תקיפות לעבר אוהלי עקורים במערב ח'אן יונס. על פי הדיווחים, שני אוהלים צמודים הותקפו סמוך לשער של מחנה א-סומוד שבמערב ח'אן יונס. הפיצוץ הראשון נגרם מכטב"ם מתאבד, ולאחר מכן נורו שני טילים מכלי טיס לעבר המקום.

אבו עביד נחשב לאיש החזק ביותר בחמאס עזה, והוא זה שפיקד על הארגון לאחר חיסול מוחמד סינוואר ולאחר חיסול קודמו בתפקיד, מוחמד שבאנה. שבאנה חוסל ביוני 2025 בתקיפה בחאן יונס, לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס דאז, מוחמד סינוואר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ מסרו לאחר התקיפה כי צה"ל תקף את מפקד חטיבת רפיח בארגון הטרור חמאס, וזאת לאחר שמוקדם יותר השבוע חוסל מפקד חטיבת חאן יונס ובכירים נוספים בארגון.

נתניהו וכ"ץ שלחו מסר תקיף ואמרו: "המסר שלנו ברור: שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה. אנו מחזקים את צה"ל והשב"כ, שפועלים בנחישות להסרת האיומים ולהגנה על אזרחי ישראל".

בימים האחרונים נראה כי קצב הסיכולים הולך וגדל. השב"כ הצליח להגיע בימים האחרונים אל מפקד חטיבת חאן יונס בחמאס, מוחמד יאזורי (אבו אלהית'ם), וחיסל אותו כאשר היה יחד עם מפקד פלוגה ומחבל נוסף.

אתמול ביצע צה"ל חמישה סיכולים, כאשר אחד המחוסלים היה מפקד גדוד ג'בליה. בהודעה שפרסמו צה"ל והשב"כ נאמר כי "צה"ל ושב"כ תקפו בצפון רצועת עזה במהלך הלילה וחיסלו את המחבל אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס".